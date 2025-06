Sinónimos parciales: definición, ejemplos y actividades de fijación

Lea más: Los sinónimos

Este tipo de sinónimos permite reemplazar uno por otro solo en ciertos casos. Esto se debe a que hay algo en el significado de cada uno que lo diferencia del otro.

Lo mejor es que se ilustre esto con un ejemplo. Esta vez usaremos «poner» y «colocar». Ambos coinciden con el significado de situar algo en un lugar.

«Ni bien entramos a la sala de clases, la profesora de castellano nos pidió colocar nuestras mochilas en sus respectivos lugares».

«Ni bien entramos a la sala de clases, la profesora de castellano nos pidió poner nuestras mochilas en sus respectivos lugares».

Es evidente que el sentido se mantiene en esas dos oraciones.

Pero si el significado de poner es «inducir un estado en una persona», pasa a ser diferente:

«Mi prima Karina siempre está hablando de asuntos muy personales en nuestras reuniones. No puedo evitar ponerme colorada cuando empieza con esos temas».

«Mi prima Karina siempre está hablando de asuntos muy personales en nuestras reuniones. No puedo evitar colocarme colorada cuando empieza con esos temas».

Se puede notar que en la segunda oración hay algo que no encaja bien. Colocar no funciona allí como sinónimo de poner, puesto que no comparte el sentido que adquiere esa palabra en la primera oración.

Esta clase de sinónimos nos servirá únicamente en algunas ocasiones.

Por esta razón se debe estar muy atento para reemplazarlos tan solo cuando sea posible y válido. De lo contrario, se termina dando una interpretación distinta del mensaje.

Lee con atención los siguientes ejemplos

unión – mezcla

Ahora vamos a unir todas las canciones. Ahora vamos a mezclar todas las canciones.

- En otro contexto: La unión hizo a la fuerza.

- Es incorrecto decir: La mezcla hizo a la fuerza.

rostro – cara

En su rostro se apreciaba una tenue sonrisa. En su cara se apreciaba una tenue sonrisa.

- En otro contexto: Arrojó la moneda y salió cara.

- Es incorrecto decir: Arrojó la moneda y salió rostro.

Siguiendo los modelos anteriores, elabora oraciones usando los siguientes sinónimos parciales

1- ganas – deseo

2- reconocer – confesar

3- baile – danza