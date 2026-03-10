¡Nos convertimos en lectores estratégicos!

Estrategias de interpretación lectora. Parte 2

Continuamos con la parte 2 de la serie de técnicas de procesamiento de la lectura que hemos comenzado en el número anterior. Hoy practicaremos estrategias de organización y resolución de problemas durante la lectura.

1. Lee acerca de algunas estrategias lectoras

Estrategias de organización

Consiste en ejercicios cognitivos de reorganización del texto, por ejemplo, según la importancia jerárquica de las ideas; según causa-efecto, el lugar, tiempo, etc.

Estrategias de resolución de problemas

Consiste en aclarar vocabulario, inferir datos no explícitos, contextualizar, parafrasear información, etc. (ZANNOTO GONZÁLEZ, M. (2007). Estrategias de la lectura enfocadas a la escritura de textos científicos en lectores expertos. Universidad Autónoma de Barcelona.

Lea más: Estrategias de interpretación lectora (1)

2. Aplica estas estrategias al texto que leíste en el número anterior.

Paraguay cierra el año manteniendo su puesto en el ranking de FIFA

En el plano deportivo, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro vienen de vencer a México en territorio estadounidense. El marcador de 2-1 a favor de Paraguay en este amistoso sirvió como preparación clave para la Copa del Mundo 2026. Dicho encuentro permitió evaluar el rendimiento del plantel y ganar rodaje de cara a la cita ecuménica.

Esta ubicación en el ranking internacional definió directamente el futuro inmediato de la Albirroja en el máximo torneo de selecciones. Al situarse en el puesto 39, Paraguay fue asignado oficialmente al bombo 3 para el sorteo del Mundial. Este posicionamiento es el resultado directo de su rendimiento acumulado durante todo el ciclo clasificatorio.

En la cima del fútbol mundial, España ratifica su liderazgo absoluto al cerrar el año por encima de la Argentina de Scaloni. La Roja suma 1877.18 puntos, superando los 1873.33 de la Albiceleste, mientras Francia completa el podio con 1870. Ambos líderes se verán las caras próximamente en Lusail para disputar la esperada finalísima de marzo.

El selecto grupo de las diez mejores naciones no presentó alteraciones, manteniendo a potencias como Brasil e Inglaterra en vanguardia. Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia terminan el año completando los puestos de privilegio del ranking. Recién en el puesto 34 aparece el primer cambio, donde Argelia logró superar a la selección de Egipto.

Recuperado de: https://www.abc.com.py/deportes/futbol/seleccion-paraguaya/2025/12/22/paraguay-cierra-el-ano-manteniendo-su-puesto-en-el-ranking-de-fifa/

3. Ejercicio de organización de ideas

Jerarquiza las ideas extraídas del texto. Clasifícalas en ideas principales, secundarias y detalles contextuales.

4. Ejercicios de resolución de problemas

Parafrasea la siguiente afirmación:

Los puntos que ganó Paraguay recientemente no fueron suficientes para subir de posición en el ranking.

_______________________________________________________________________

5. Inferencia de significados según contexto.

a. ¿Qué significa «ganar rodaje de cara a la cita ecuménica»?

_______________________________________________________________________

b. ¿A qué se refiere con que «Francia completa el podio con 1870»?

_______________________________________________________________________