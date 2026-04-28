Día Mundial de la Libertad de Prensa: tendencias en la libertad de prensa

Lea más: Día Mundial de la Libertad de Prensa

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1. Actividad previa

¿Por qué se dice que la prensa es el cuarto poder?

2. Lee el siguiente resumen sobre las tendencias en libertad de prensa:

El Informe de Tendencias Mundiales de la Unesco (Resumen)

20 de mayo de 2022. Última actualización: 20 de abril de 2023

El informe revela que el 85 % de la población mundial experimentó un descenso en la libertad de prensa en sus países durante los últimos cinco años. Además, los periodistas se enfrentan a enormes presiones, sobre todo por las graves amenazas a su seguridad, incluidas las amenazas digitales. Al mismo tiempo, el desplazamiento de los ingresos publicitarios de los medios de comunicación tradicionales a las redes sociales y los motores de búsqueda ha erosionado el modelo de negocio de la industria mediática.

Otros aspectos destacados del informe incluyen:

Los periodistas son blanco de ataques: entre 2016 y finales de 2021, la Unesco registró el asesinato de 455 periodistas, quienes murieron en el ejercicio de su profesión o durante el desempeño de sus funciones. Al mismo tiempo, el número de periodistas encarcelados alcanzó cifras récord.

Las nuevas medidas legales socavan, en lugar de reforzar, la libertad de prensa: desde 2016, 44 países han adoptado o modificado leyes y reglamentos que amenazan la libertad de expresión y la libertad de prensa en línea.

Modelo de negocio al borde del colapso: Un número creciente de medios de comunicación se ha visto obligado a reducir su plantilla o cerrar definitivamente sus puertas. Tan solo dos empresas, Google y Meta, reciben actualmente aproximadamente la mitad de la inversión global en publicidad digital.

Unesco (2022). Tendencias mundiales en la libertad de expresión y el desarrollo de los medios de comunicación: Informe mundial 2021/2022. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. ¿Analiza cuáles son los principales factores que han provocado el descenso de la libertad de prensa en los últimos cinco años, según el informe de la Unesco?

4. ¿Cómo afectan esas amenazas al modelo económico de los medios y a la democracia?

5. Observa el siguiente video.

- ¿Qué riesgos o dificultades enfrenta el ejercicio del periodismo?

- Menciona dos ideas del video que expliquen cómo el periodismo contribuye a la construcción de la paz.

6. En grupos de tres a cuatro integrantes reflexionar acerca de ¿qué consecuencias podría tener una sociedad en la que no exista la libertad de prensa?, ¿cómo afecta a la democracia la censura a la prensa?

7. Reflexión final: «Periodismo: forjar un mundo de paz». Este será el lema del Día Mundial de la Libertad de Prensa este año. ¿Qué desafíos tiene la prensa para cumplir con este reto?