Situación de la juventud en América Latina

Cada 21 de setiembre se celebra el Día de la Juventud, una fecha que nos invita a reconocer el valor de esta generación que crece en un mundo marcado por avances tecnológicos y desafíos globales que no siempre presenta las mismas posibilidades para todos. Ante esta realidad, conviene examinar cómo está la situación en América Latina y el Caribe.

1. Ideas previas

Responde la pregunta: ¿Qué palabras relacionas con juventud? https://www.menti.com/alki8nrb91y3

2. Lee con atención el fragmento sobre la situación de la juventud en América Latina y el Caribe

Desarrollo y participación de los adolescentes

Cuestiones críticas que afectan a la adolescencia y juventud de América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, 106 millones de personas están en la segunda década de sus vidas. Se trata de adolescentes entre 10 y 19 años que enfrentan cambios físicos, construyen relaciones sociales y desarrollan habilidades cognitivas y emocionales decisivas para su bienestar. Esta etapa es esencial para definir quiénes quieren ser en el mundo, quiénes pueden llegar a ser y qué temen ser.

Cada día, los adolescentes de la región se encuentran con obstáculos para desarrollar todo su potencial. Los desafíos predominantes incluyen una tasa creciente de violencia juvenil; una de las tasas más altas de embarazo adolescente en el mundo; necesidades de salud física y mental no atendidas, y oportunidades limitadas para desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela, la vida y en la transición de la educación al trabajo.

La pandemia de la COVID-19 amplificó la ya existente vulnerabilidad a la que se enfrentan los adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. Una de las consecuencias más significativas fue la interrupción de la educación que, intensificada por la brecha digital, se convirtió en la mayor de la historia.

Continúa leyendo, informándote sobre el tema.

Unicef. Desarrollo y participación de las y los adolescentes. Unicef América Latina y el Caribe. Disponible en: Desarrollo y participación de las y los adolescentes | Unicef

3. Preguntas de interpretación

a. ¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrentan los adolescentes y jóvenes de la región, según Unicef?

b. ¿De qué manera la pandemia de COVID – 19 afectó la educación de los adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe?

4. Completa con los datos correctos.

a. En América Latina y el Caribe, existen aproximadamente _________millones de adolescentes entre 10 y 19 años.

b. La pandemia de la COVID -19 agravó la vulnerabilidad juvenil y provocó una gran interrupción de la _______________.

c. Entre los desafíos de la región se encuentran la violencia juvenil, el embarazo adolescente y las necesidades de salud física y _________ no atendidas.

5. Completa con F o V.

a. ( ) La adolescencia es una etapa importante para desarrollar habilidades cognitivas y emocionales.

b. ( ) Las oportunidades para desarrollar habilidades necesarias para la escuela y el trabajo son suficientes para todos los jóvenes de la región.

6. Recurso complementario con IA- Uso crítico y responsable de la inteligencia artificial.

Elige una IA que tengas a disposición: ejemplo: Microsoft Copilot

Solicita al asistente:

«Redacta una propuesta de proyecto juvenil para mejorar la convivencia escolar».

Posteriormente reúnanse para:

a. Analizar la propuesta

b. Identificar fortalezas y debilidades

c. Adaptarla a su realidad escolar