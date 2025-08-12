Sistemas de ecuaciones lineales: ejercicios con respuestas

Identifica en cada uno de ellos el significado de la incógnita que usas.

1- La suma de las edades de Marco y Pablo es 42 y Marco es 6 años mayor que Pablo. Calcula las edades de ambos.

2-El perímetro de un rectángulo es 30 cm. Se sabe que el doble de la base es 6 cm más que la altura. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?

3- La edad de un hijo es 1/4 de la edad de su padre. En 7 años más la edad del hijo será 4/9 la del padre. Encuentra las edades actuales de ambos.

4- La suma de las edades de Ceci y Nora es 19 años. Sabiendo que 2/3 de la edad de Ceci es igual a 3/5 de la edad de Nora, que es la mayor, determina las edades de ambas.

5- En un hotel hay 67 habitaciones entre dobles y sencillas. Si el número total de camas es 92, ¿cuántas habitaciones hay de cada tipo?

6- Lorena tiene 2 años menos que el cuádruplo de la edad de su hermanito. Si la diferencia entre sus edades es 4 años. Encuentra la edad de ambos.

7- Calcula las edades de dos amigos sabiendo que al mayor le faltan dos años para tener cinco veces la edad actual del menor y que si el mayor tuviera seis años menos tendrían la misma edad.

8- Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay?

9- La suma de dos números es 45. Si al primero se le suma 5 y al segundo se le resta 5, se obtienen dos números tales que el primero es el doble que el segundo. ¿Cuáles son los números?

10- Encuentra un número de dos cifras sabiendo que la suma de estas es 7 y la diferencia entre el número y el que resulta al intercambiarlas es 27.

