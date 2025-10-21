Estadística: pasos para elaborar una tabla de frecuencias

Si la cantidad de datos a ser considerados es muy grande o si la variable es continua, se usa la distribución de frecuencias de datos agrupados. Los valores se agrupan en intervalos que tienen la misma amplitud y se denominan clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente.

Límites de la clase

Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase (el valor más pequeño) y el límite superior de la clase (el valor más grande).

Amplitud de la clase

La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase.

Marca de clase

La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros.

Cómo construir una tabla de datos agrupados

Supongamos que los valores que se quieren distribuir en una tabla de datos agrupados son los que aparecen a continuación.

49, 15, 32, 13, 4, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 38, 36, 34, 29, 26, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41

Los pasos para seguir son los siguientes:

Paso 1

Se elige la cantidad de intervalos en los que se desea distribuir los datos.

Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15.

Paso 2

Se localizan los valores menor y mayor de la distribución.

En este caso son 4 y 49.

Paso 3

Se restan dichos valores y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queramos establecer. En este caso, 49 - 4 = 45, incrementamos el número hasta 50 y dividimos 50:5 = 10 intervalos.

Paso 4

Se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo (y usamos corchete), pero el límite superior no pertenece al intervalo (usamos paréntesis), y se cuenta en el siguiente intervalo.

Para practicar

Un grupo de atletas se estuvo preparando para los juegos PANAMERICANOS JUNIOR 2025 siguiendo una dieta muy estricta. A continuación, se presenta el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a una dieta y ejercicios.

- Elabora una tabla de frecuencias con dichos valores (sugerencia: utiliza 7 clases). Incluye las clases, las frecuencias absolutas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas.