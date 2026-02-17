Ordena los datos y resolverás los problemas de razonamiento lógico

Problema 1

Cuatro hermanos viven en casas alineadas en la misma cuadra: la de Ana, la de Bruno, la de Carla y la de Diego.

Se sabe que:

- La casa de Ana está más a la derecha que la de Bruno.

- La casa de Carla está entre la de Ana y la de Diego.

- La casa de Bruno no es la que está más a la derecha.

¿Quién vive en la casa más a la derecha?

__________________________________________________________________________

Problema 2

Cinco amigas (Ana, Bety, Carla, Dina y Elsa) hacen una fila para entrar al cine.

Se sabe que:

- Ana está delante de Bety.

- Carla está detrás de Dina.

- Elsa está entre Ana y Bety.

- Nadie está delante de Ana.

- Bety no es la última de la fila.

¿En qué posición de la fila está Carla?

__________________________________________________________________________

Problema 3

Cuatro jugadores (Luis, Marcos, Nico y Oscar) compiten en una carrera de velocidad de 100 metros llanos.

Se sabe que:

- Luis llegó antes que Marcos.

- Oscar llegó último.

- Nico llegó justo detrás de Luis.

- Marcos no llegó segundo.

¿En qué puesto llegó cada uno?

__________________________________________________________________________

Problema 4

En una estantería hay cuatro libros de diferentes colores (rojo, azul, verde y amarillo) en fila.

Se sabe que:

- El libro rojo está a la izquierda del libro azul.

- El libro verde está en uno de los extremos.

- El libro amarillo está inmediatamente a la derecha del libro rojo.

- El libro azul no está al lado del verde.

¿Qué lugar ocupa cada libro?

__________________________________________________________________________

Problema 5

Tres hermanos (Marta, Pablo y Rita) tienen edades consecutivas (por ejemplo, 10, 11 y 12 años, pero no necesariamente esas).

Se sabe que:

- Marta es la menor.

- La diferencia entre la edad de Rita y la de Marta es de 2 años.

- La suma de las edades es 57 años.

¿Cuántos años tiene cada uno?

__________________________________________________________________________

Problema 6

En una clase, cuatro alumnos (Ana, Bruno, Carla y Diego) obtuvieron diferentes notas en una prueba: 6, 7, 8 y 9.

Se sabe que:

- Ana no sacó ni 6 ni 9.

- Bruno sacó un punto más que Carla.

- Diego sacó la nota más baja.

¿Qué nota obtuvo cada uno?

__________________________________________________________________________

Problema 7

Un ascensor tiene cuatro paradas desde la planta baja: 1.º, 2.º, 3.º y 4.º piso. Suben cuatro personas: Ana, Beto, Carla y David.

Se sabe que:

- Ana se baja antes que Carla.

- Beto se baja en un piso más alto que David.

- Nadie se baja en el 2.º piso.

- Carla se baja en el piso inmediatamente superior al de David.

- Ana no se baja en el tercer piso.

¿En qué piso se baja cada uno?

__________________________________________________________________________

Problema 8

En una mesa rectangular, cuatro amigos se sientan, uno en cada lado: norte, sur, este y oeste. Sus nombres son: Juan, Lara, Mica y Nico.

Se sabe que:

- Juan se sienta frente a Lara.

- Mica se sienta a la derecha de Juan.

- Nico se sienta a la izquierda del que se sienta al norte.

¿En qué lado se sienta cada uno?

__________________________________________________________________________