Ordena los datos y resolverás los problemas de razonamiento lógico

Problema 1
Cuatro hermanos viven en casas alineadas en la misma cuadra: la de Ana, la de Bruno, la de Carla y la de Diego.
Se sabe que:
- La casa de Ana está más a la derecha que la de Bruno.
- La casa de Carla está entre la de Ana y la de Diego.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- La casa de Bruno no es la que está más a la derecha.
¿Quién vive en la casa más a la derecha?
__________________________________________________________________________
Problema 2
Cinco amigas (Ana, Bety, Carla, Dina y Elsa) hacen una fila para entrar al cine.
Se sabe que:
- Ana está delante de Bety.
- Carla está detrás de Dina.
- Elsa está entre Ana y Bety.
- Nadie está delante de Ana.
- Bety no es la última de la fila.
¿En qué posición de la fila está Carla?
__________________________________________________________________________
Problema 3
Cuatro jugadores (Luis, Marcos, Nico y Oscar) compiten en una carrera de velocidad de 100 metros llanos.
Se sabe que:
- Luis llegó antes que Marcos.
- Oscar llegó último.
- Nico llegó justo detrás de Luis.
- Marcos no llegó segundo.
¿En qué puesto llegó cada uno?
__________________________________________________________________________
Problema 4
En una estantería hay cuatro libros de diferentes colores (rojo, azul, verde y amarillo) en fila.
Se sabe que:
- El libro rojo está a la izquierda del libro azul.
- El libro verde está en uno de los extremos.
- El libro amarillo está inmediatamente a la derecha del libro rojo.
- El libro azul no está al lado del verde.
¿Qué lugar ocupa cada libro?
__________________________________________________________________________
Problema 5
Tres hermanos (Marta, Pablo y Rita) tienen edades consecutivas (por ejemplo, 10, 11 y 12 años, pero no necesariamente esas).
Se sabe que:
- Marta es la menor.
- La diferencia entre la edad de Rita y la de Marta es de 2 años.
- La suma de las edades es 57 años.
¿Cuántos años tiene cada uno?
__________________________________________________________________________
Problema 6
En una clase, cuatro alumnos (Ana, Bruno, Carla y Diego) obtuvieron diferentes notas en una prueba: 6, 7, 8 y 9.
Se sabe que:
- Ana no sacó ni 6 ni 9.
- Bruno sacó un punto más que Carla.
- Diego sacó la nota más baja.
¿Qué nota obtuvo cada uno?
__________________________________________________________________________
Problema 7
Un ascensor tiene cuatro paradas desde la planta baja: 1.º, 2.º, 3.º y 4.º piso. Suben cuatro personas: Ana, Beto, Carla y David.
Se sabe que:
- Ana se baja antes que Carla.
- Beto se baja en un piso más alto que David.
- Nadie se baja en el 2.º piso.
- Carla se baja en el piso inmediatamente superior al de David.
- Ana no se baja en el tercer piso.
¿En qué piso se baja cada uno?
__________________________________________________________________________
Problema 8
En una mesa rectangular, cuatro amigos se sientan, uno en cada lado: norte, sur, este y oeste. Sus nombres son: Juan, Lara, Mica y Nico.
Se sabe que:
- Juan se sienta frente a Lara.
- Mica se sienta a la derecha de Juan.
- Nico se sienta a la izquierda del que se sienta al norte.
¿En qué lado se sienta cada uno?
__________________________________________________________________________