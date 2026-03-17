Los números enteros. Introducción

Los números enteros se representan en una recta numérica, teniendo el cero en medio y los números positivos (+) hacia la derecha y los negativos ( -) a la izquierda, ambos lados extendiéndose hasta el infinito. Normalmente se transcriben los negativos con su signo (-), cosa que no hace falta para los positivos, pero puede hacerse para resaltar la diferencia.

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Los números enteros se dividen en tres partes:

Destaquemos entonces, que los enteros positivos son mayores a medida que se avanza hacia la derecha, mientras que los negativos son cada vez más pequeños a medida que se avanza a la izquierda. Así tenemos por ejemplo que 8 es mayor que 7, sin embargo, - 8 es menor que -7.

También podemos hablar del valor absoluto de un número entero (representado entre barras ||), que es equivalente a la distancia entre su ubicación dentro de la recta numérica y el cero, independientemente de su signo: |5|= 5 |- 5|= 5.

Con la incorporación de los números enteros a los números naturales se pudo agrandar el espectro de cosas cuantificables, abarcando cifras negativas que sirven para llevar el registro de las ausencias o las pérdidas, o incluso para ciertas magnitudes como la temperatura, que emplea valores sobre y bajo cero.