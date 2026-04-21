Los números enteros (Parte 6)

Problema 1

En la primera parada de un autobús suben 11 personas; en la segunda, suben 10 y bajan 3; en la tercera, suben 8 y bajan 7; en la cuarta, suben 6 y bajan 4. ¿Cuántas personas hay en el autobús cuando llega a la quinta parada? Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 2

Un ascensor se encuentra en el 10.º piso y baja 6 pisos, luego vuelve a subir 8 pisos, baja 5, sube 4, baja 2, sube 3, sube 2 y baja 4. ¿En qué piso se encuentra ahora? Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 3

Un avión despega de un aeropuerto que se encuentra a 1500 m de altura sobre el nivel del mar. Al cabo de 5 minutos ha conseguido ascender otros 1200 m. Después desciende 500 m para evitar una corriente de aire. Pasada la corriente de aire, asciende otros 700 m. ¿Cuántos metros tendrá que descender para aterrizar en un aeropuerto que se encuentra a 300 m sobre el nivel del mar? Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 4

Calcular la edad a la que murió una persona que nació en el año 35 antes de Cristo y murió en el año 27 después de Cristo. Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 5

El día 6 de enero en Praga se registró una temperatura de 12 ºC bajo cero. A esa misma hora, en Asunción, hacía una temperatura de 38 °C sobre cero. ¿Qué diferencia térmica existía en ese momento entre las dos ciudades? Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 6

Para entrar a un parque de atracciones cobran G. 80 000, y por sacar el bono para subirse a los distintos juegos se cobra G. 100 000. Calcula el dinero que gastó don Gaspar en ese parque de atracciones si sus dos hijos pagaron la entrada y el bono, y él y su esposa solo pagaron la entrada. Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 7

Cynthia quiere comprar 12 cajas de bombones a G. 50 000 cada una. Cuando va a pagar, la cajera le dice que están en oferta y que le descuentan G. 30 000 por cada cuatro cajas que compre. ¿Cuánto dinero deberá pagar Cynthia por todas las cajas de bombones? Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 8

Pablo tenía el domingo 1 de marzo G. 45 000 en su alcancía y cada día de la semana desde el lunes hasta el domingo siguiente, ahorró G. 4000. Si el siguiente lunes, volvió a abrir su alcancía, ¿cuántos guaraníes tenía? Utiliza números enteros para resolver el problema.

Problema 9

Bruno trabaja en un bar. Por cada día de trabajo le pagan G. 250 000, y además al final de cada semana se reparten las propinas dadas por los clientes con sus tres compañeros de trabajo. Calcula el dinero que recibirá Bruno esta semana sabiendo que trabajó 6 días y que la propina asciende a G. 1 200 000. Utiliza números enteros para resolver el problema.