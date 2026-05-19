Matemática Tercer Ciclo
19 de mayo de 2026 a la - 01:00

Teorema de Thales

Teorema de Thales
Teorema de ThalesArchivo, ABC Color

Si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos transversales, entonces ellas determinan segmentos proporcionales en dichas transversales.

Por Lic. Diana Giménez de von Lücken, MSc

Ejemplos

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