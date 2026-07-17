Problemas que se resuelven con ecuaciones cuadráticas

Problema 1

La diagonal de un rectángulo mide 25 cm y su altura 15 cm. Calcula la base y el área del rectángulo.

Problema 2

La base de un triángulo isósceles mide 8 cm y su altura 12 cm. Calcula el perímetro del triángulo.

Problema 3

Las diagonales de un rombo miden 16 y 12 cm respectivamente. Calcula el lado del rombo, su perímetro y el área.

Problema 4

La diferencia de dos números positivos es 5 y la suma de sus cuadrados es 73. Calcula dichos números.

Problema 5

La suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 181. Halla dichos números.

Lea más: Ecuaciones cuadráticas. Ejercicios de aplicación

Problema 6

Dentro de 11 años la edad de Víctor será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. ¿Qué edad tiene Víctor ahora?

Problema 7

Si se aumenta el lado «L» de un cuadrado en 4 cm, el área aumenta en 80 cm². Calcula el lado del cuadrado.

Problema 8

Halla dos números positivos cuya diferencia sea 7 y la suma de sus cuadrados sea 3.809.