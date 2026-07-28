El plano cartesiano o sistema cartesiano (Parte 1)

El nombre del plano cartesiano se debe al filósofo y matemático francés René Descartes, quien fue el creador de la geometría analítica y el primero en utilizar este sistema de coordenadas.

La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas.

Los elementos y características que conforman el plano cartesiano son los ejes coordenados, el origen, los cuadrantes y las coordenadas.

Se llaman ejes coordenados las dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto del plano.

Estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada.

• Abscisa: el eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra «x».

• Ordenada: el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra «y».

Se llama origen al punto en el que se intersecan los ejes «x» e «y», punto al cual se le asigna el valor de cero (0).

Por ese motivo, también se le conoce como punto cero (punto 0).

Cada eje representa una escala numérica que será positiva o negativa según su dirección respecto del origen.

En relación con el origen, la semirrecta derecha del eje «x» es positiva, mientras que la izquierda es negativa. Consecuentemente, la semirrecta ascendente del eje «y» es positiva, mientras que la semirrecta descendente es negativa.

Las coordenadas son los números que nos dan la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas se forman asignando un determinado valor al eje «x» y otro valor al eje «y».

Se llaman cuadrantes a las cuatro regiones que se forman a partir de la unión de las dos rectas perpendiculares. Los puntos del plano se describen dentro de estos cuadrantes.

Los cuadrantes se enumeran tradicionalmente con números romanos: I, II, III y IV.

• Cuadrante I: la abscisa y la ordenada son positivas.

• Cuadrante II: la abscisa es negativa y la ordenada positiva.

• Cuadrante III: tanto la abscisa como la ordenada son negativas.

• Cuadrante IV: la abscisa es positiva y la ordenada negativa.