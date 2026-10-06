División sintética de polinomio - Aplicación de la regla de Ruffini

¿Qué es la regla de Ruffini?

Es un procedimiento abreviado para dividir un polinomio P(x) entre un binomio de la forma x - a. Permite obtener los coeficientes del cociente y el resto sin realizar la división tradicional.

¿Qué datos se utilizan?

Se escriben solamente los coeficientes de P(x), ordenados de mayor a menor grado, y el valor de «a» que hace cero el divisor. Si el divisor es x + 2, entonces a = -2.

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¿Qué se debe recordar?

Si falta algún término del polinomio, se coloca 0 como coeficiente. El último número obtenido es el resto; los anteriores son los coeficientes del cociente, cuyo grado es una unidad menor que el grado del dividendo.