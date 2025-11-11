Fin de curso con inteligencia artificial: cómo usarla para repasar, resumir y aprender sin copiar

Antes de empezar: reglas básicas de ética digital

- La IA es tu entrenadora, no tu autora. Úsala para entender, practicar y revisar; no para entregar textos generados como propios.

- Cita cuando corresponda. Si una idea o explicación viene de una IA o de una fuente que te mostró, indícalo según las normas de tu institución educativa.

- Verifica siempre. La IA puede «alucinar» datos. Contrasta con apuntes, libro de texto y fuentes fiables.

- Cuida tu privacidad. No subas datos sensibles ni trabajos con información personal.

- Consulta las normas de tu colegio. Algunas tareas prohíben explícitamente el uso de IA; respétalo.

Cómo usar la IA para repasar (y aprender, no memorizar)

1. Pide que te explique a tu nivel y con ejemplos. Prompt útil: «Explícame la fotosíntesis como si tuviera 16 años, con un ejemplo cotidiano y un esquema al final». Compara la explicación con tus apuntes y corrige lo que no encaje. Reescribe con tus palabras en tu cuaderno.

2. Convierte tus apuntes en preguntas de práctica. Sube o pega tus notas y pide: «Genera 10 preguntas tipo test y 5 de desarrollo basadas solo en este texto. Señala la respuesta correcta y por qué». Mejora el aprendizaje: contesta sin mirar, revisa tus errores y pide una segunda ronda centrada en lo que fallaste.

3. Practica el método Sócrates. Prompt: «Hazme preguntas paso a paso para comprobar si entiendo la Revolución Industrial. Si fallo, dame una pista, no la respuesta». Objetivo: que pienses en voz alta y construyas la respuesta, en lugar de copiarla.

4. Agenda de estudio inteligente. Prompt: «Tengo 5 días para Historia (temas 3, 4 y 5) y Matemáticas (ecuaciones y funciones). Tengo 1,5 horas al día. Crea un plan equilibrado con sesiones cortas, descansos, revisión y simulacros». Ajusta el plan a tu realidad y márcalo en tu calendario.

Herramientas posibles: chats de IA general (por ejemplo, ChatGPT, Gemini), buscadores con IA (Perplexity), tutores educativos (Khanmigo), apps de tarjetas (Quizlet, Anki). Usa las que tu centro educativo permita.

Resumir sin caer en el plagio

Resume tus propias notas, no un texto que no has leído. Pega tus apuntes y pide: «Haz un resumen por secciones en 150-200 palabras y una lista de palabras clave».

Pide variedad de formatos para estudiar mejor:

• «Convierte este tema en 15 tarjetas de estudio con definición y ejemplos».

• «Genera un esquema Cornell con ideas principales, detalles y preguntas».

Evita el copiar-pegar. Reescribe el resumen con tus palabras y añade ejemplos propios. La comprensión se nota cuando puedes explicarlo sin mirar.

Cita fuentes si usaste material externo: «Resumen basado en apuntes de clase y libro X. Se usó una herramienta de IA como apoyo para elaborar preguntas».

Truco de verificación: pide a la IA «Señala tres datos que podrían estar mal o incompletos en este resumen y sugiere cómo comprobarlos». Luego verifica en tu libro o web oficial.

Aprender con IA: técnicas que funcionan

- Enseña para aprender: «Voy a explicarte el ciclo del agua como si fueras mi compañera de clase. Señala lagunas o errores en mi explicación». El acto de explicar fija conceptos.

- Feynman express: «Detecta términos que uso sin entender y pídeme que los defina con mis palabras».

- Práctica espaciada: «Crea un calendario de repasos espaciados para estos 30 conceptos, con bloques de 10 minutos y recordatorios de autoevaluación».

- Feedback específico: sube un problema resuelto y pide revisión por pasos: «Indica en qué paso me equivoqué y cómo corregir sin dar la solución completa».

Ejemplos por asignatura

• Matemáticas: «Guíame para resolver esta ecuación de segundo grado con pistas graduales». Después, cambia números y resuélvela tú sin ayuda.

• Lengua y literatura: «Propón un esquema para comentar este poema (métrica, temas, recursos) y hazme tres preguntas de análisis». Escribe tu comentario original y, si usas alguna idea sugerida, cítala.

• Historia: «Genera una línea del tiempo de 10 hitos sobre la Guerra Fría con fechas contrastables y una fuente por hito». Comprueba cada fecha en tu manual.

• Ciencias: «Crea analogías seguras para entender enlaces iónicos y covalentes, y luego hazme un problema corto de aplicación».

• Idiomas: «Simula un diálogo de 5 minutos para el oral sobre viajes, corrigiendo mis errores al final con explicación breve».