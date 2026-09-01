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01 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Ciberseguridad: cómo crear una contraseña realmente segura

Ciberseguridad: cómo crear una contraseña segura
Ciberseguridad: cómo crear una contraseña seguraArchivo, ABC Color

Cada vez que abres una red social, un mail o una cuenta de juegos, una contraseña es la llave. El problema es que muchas llaves siguen siendo fáciles de adivinar.

Por Alba Acosta

Para un atacante, las fechas de cumpleaños, nombres de mascotas o el clásico 123456 pueden significar entrar a tu cuenta en segundos, robar fotos, suplantarte o usar tu correo para resetear otras contraseñas.

Cómo debe ser una buena contraseña

La regla más importante es simple: una contraseña debe ser larga y única. Una contraseña segura suele tener al menos 12 a 16 caracteres y no se repite en distintos servicios. Repetirla es como usar la misma llave para tu casa, tu bici y tu casillero: si alguien la copia una vez, abre todo.

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Una buena forma de crearla es usar una frase de paso: una oración rara para los demás, fácil de recordar para vos. Por ejemplo, combina varias palabras que no tengan relación entre sí y agrega señales: mayúsculas, números o símbolos. Algo del estilo TéVerde+Planetas_7B es más fuerte que una palabra complicada pero corta.

Ciberseguridad: cómo crear una contraseña segura
Ciberseguridad: cómo crear una contraseña segura

Evita datos personales, como tu curso, tu club, tu C.I. o tu dirección, y también palabras típicas con cambios obvios, como Password123.

Si te cuesta recordar muchas contraseñas, un gestor de contraseñas puede ayudarte a crear y guardar claves largas sin memorizarlas todas. Y para subir un nivel más, activa la verificación en dos pasos, 2FA: aunque alguien descubra tu contraseña, necesitará un código extra, idealmente desde una app autenticadora, como por ejemplo Google Authenticator.

Por último, la seguridad no es solo la contraseña: desconfía de mensajes que te apuren a confirmar tu cuenta con un enlace, porque puede ser phishing, y si un servicio avisa que hubo una filtración, cambia la contraseña de inmediato y revisa si la usabas en otros sitios.

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En internet, necesitas cada vez más una contraseña segura.