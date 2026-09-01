Ciberseguridad: cómo crear una contraseña realmente segura

Para un atacante, las fechas de cumpleaños, nombres de mascotas o el clásico 123456 pueden significar entrar a tu cuenta en segundos, robar fotos, suplantarte o usar tu correo para resetear otras contraseñas.

Cómo debe ser una buena contraseña

La regla más importante es simple: una contraseña debe ser larga y única. Una contraseña segura suele tener al menos 12 a 16 caracteres y no se repite en distintos servicios. Repetirla es como usar la misma llave para tu casa, tu bici y tu casillero: si alguien la copia una vez, abre todo.

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Una buena forma de crearla es usar una frase de paso: una oración rara para los demás, fácil de recordar para vos. Por ejemplo, combina varias palabras que no tengan relación entre sí y agrega señales: mayúsculas, números o símbolos. Algo del estilo TéVerde+Planetas_7B es más fuerte que una palabra complicada pero corta.

Evita datos personales, como tu curso, tu club, tu C.I. o tu dirección, y también palabras típicas con cambios obvios, como Password123.

Si te cuesta recordar muchas contraseñas, un gestor de contraseñas puede ayudarte a crear y guardar claves largas sin memorizarlas todas. Y para subir un nivel más, activa la verificación en dos pasos, 2FA: aunque alguien descubra tu contraseña, necesitará un código extra, idealmente desde una app autenticadora, como por ejemplo Google Authenticator.

Por último, la seguridad no es solo la contraseña: desconfía de mensajes que te apuren a confirmar tu cuenta con un enlace, porque puede ser phishing, y si un servicio avisa que hubo una filtración, cambia la contraseña de inmediato y revisa si la usabas en otros sitios.

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En internet, necesitas cada vez más una contraseña segura.