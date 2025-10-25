Espacio Reservado

Comunicado de Fiambrería Alemana 2

La firma FIAMBRERÍA ALEMANA 2 S.R.L., con R.U.C. N.° 80104832-0, informa al público en general que el Sr. FRANCISCO ARIEL CÁCERES MENDIETA no posee autorización vigente para actuar, representar, realizar trámites o comunicarse en nombre de esta empresa.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 10:37
Comunicado de desautorización y prohibición.
