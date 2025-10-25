Comunicado de la empresa OINKI S.A.

La empresa OINKI S.A., con R.U.C. N.° 80069812-6, comunica a la opinión pública que el Sr. FRANCISCO ARIEL CÁCERES MENDIETA ha sido desvinculado laboralmente el 30/06/2025, y desde dicha fecha se encuentra terminantemente PROHIBIDO de realizar trámites, gestiones o representaciones en nombre de la empresa.