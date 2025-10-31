Comunicado del Banco Atlas a sus clientes y a la opinión pública

“• Banco Atlas ha mantenido y mantiene una conducta basada en la legalidad, la transparencia y las mejores prácticas del sector financiero. Rechazamos categóricamente cualquier insinuación de haber actuado al margen de la ley.

• Es de suma importancia recordar a la opinión pública un hecho concreto: el propio Banco Central del Paraguay (BCP), en su función de ente supervisor, y ante consultas realizadas en su momento, ha notificado con absoluta claridad que nuestro banco ha actuado en total conformidad con todas las normativas vigentes.

• Tenemos la firme convicción de que el proceso de investigación y las instancias judiciales permitirán la presentación de todas las evidencias que demuestren la correcta actuación del Banco Atlas y que, finalmente, nos brindarán la justicia en este caso.

Reiteramos nuestro respeto a las instituciones del Estado y reafirmamos que la ética, la solidez y el cumplimiento son los pilares sobre los cuales se sostiene y se ha construido la confianza en Banco Atlas."

