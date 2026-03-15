Espacio Reservado: Comunicado Oficial Ladero SA

Ladero S.A. es una empresa con amplia trayectoria en la implementación de programas de Alimentación Escolar, cumpliendo estrictamente con las normativas sanitarias, técnicas y de calidad exigidas por las autoridades nacionales y por los estándares internacionales aplicables a la provisión de alimentos.

En el marco del Programa Hambre Cero en las Escuelas, la empresa trabaja exclusivamente con frigoríficos debidamente habilitados, los cuales cumplen con todos los requisitos sanitarios y de control establecidos por las autoridades competentes. Asimismo, todos los insumos remitidos para la preparación del almuerzo escolar se ajustan rigurosamente a las especificaciones técnicas contenidas en el recetario oficial del programa, incluyendo los parámetros correspondientes al porcentaje de grasa permitido para cada tipo de corte.

La cantidad de insumos enviados a cada institución educativa se calcula conforme a la cantidad autorizada en la Orden de Servicio y al peso bruto establecido en el recetario oficial para cada menú. Los productos son trasladados desde el centro de distribución de la empresa hasta las instituciones educativas con la debida anticipación, a fin de garantizar la correcta planificación del servicio y prever cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el proceso de preparación.

En la modalidad Cocinando en las Escuelas, nuestro personal de cocina realiza el acondicionamiento final de los insumos, lo que incluye la limpieza de las carnes y su adecuación al peso neto requerido para la preparación del menú que será servido. En ese contexto, las imágenes difundidas en los medios de comunicación corresponden a excedentes o partes descartadas durante dicho proceso de acondicionamiento, que no forman parte del alimento finalmente preparado y servido.

Cabe señalar que el servicio contratado con Ladero S.A. consiste en la provisión del plato elaborado y servido, el cual debe cumplir con los requerimientos nutricionales, sanitarios y técnicos establecidos en el programa. En caso de detectarse cualquier diferencia en los insumos durante el proceso de preparación, nuestra firma contempla procedimientos formales de verificación y reposición inmediata, garantizando en todo momento que el alimento servido a los estudiantes cumpla plenamente con los estándares establecidos.

Es importante destacar que, hasta la fecha, la empresa no ha recibido ninguna denuncia formal por parte de la institución educativa mencionada en la publicación respecto al supuesto incumplimiento señalado.

Ante la situación generada, representantes de Ladero S.A. se constituyeron en la institución educativa citada, ubicada en el departamento de Concepción, donde mantuvieron una reunión con el personal responsable del área de cocina. Durante dicha visita se pudo constatar que las imágenes difundidas corresponden a recortes descartados durante el proceso de acondicionamiento de la carne, los cuales no fueron utilizados en la elaboración de ningún almuerzo escolar.

En consecuencia, Ladero S.A. rechaza categóricamente cualquier afirmación que sugiera la provisión de alimentos en mal estado, reafirmando que todos los productos entregados cumplen con los estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad exigidos por las autoridades sanitarias y por el propio programa.

Asimismo, es importante señalar que Ladero S.A. es actualmente la empresa con mayor cantidad de trabajadores registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS), contando con más de 7.000 empleados directos y generando más de 21.000 empleos indirectos a través de su cadena de valor en todo el país. En reconocimiento a su compromiso con el empleo formal, la empresa fue distinguida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) con dos reconocimientos: como la empresa con mayor cantidad de empleo registrado a nivel país y como la empresa que más empleo formal genera en Paraguay.

De igual manera, Ladero S.A. se constituye actualmente en el mayor comprador de productos provenientes de la Agricultura Familiar y de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) dentro del Programa Hambre Cero, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la producción nacional, la generación de ingresos en comunidades rurales y el desarrollo de la economía local.

Finalmente, la empresa garantiza que los estudiantes beneficiarios reciben diariamente el alimento correspondiente conforme a los requerimientos nutricionales establecidos para el Programa Hambre Cero, reiterando su compromiso con la correcta provisión de alimentos en instituciones educativas de todo el país y con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación adecuada para niños y niñas del sistema educativo.

Ladero Paraguayo S.A.

Comunicación Institucional