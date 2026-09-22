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22 de septiembre de 2026 a la - 20:31

Universidad Central del Paraguay: Comunicado a la Opinión Pública

La Universidad Central del Paraguay reitera de manera categórica que no mantiene vinculación alguna con el señor Aparecido Carlos Bernardo
La Universidad Central del Paraguay reitera de manera categórica que no mantiene vinculación alguna con el señor Aparecido Carlos Bernardo.Gentileza

La Universidad Central del Paraguay reitera de manera categórica que no mantiene vinculación alguna con el señor Aparecido Carlos Bernardo, y que toda información que actualmente pretenda relacionarlo con la Universidad Central del Paraguay, la UCP, sus autoridades, su administración o sus actividades institucionales no se corresponde con la realidad institucional.

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La Universidad Central del Paraguay fue creada por Ley N.º 3153/2006, bajo la conducción de su fundador y actual Rector, el Ing. Luis Alberto López Zayas, manteniendo desde su creación una estructura institucional claramente establecida.

Esta posición ya ha sido aclarada públicamente por la Universidad. Una primera aclaración fue realizada en el año 2021 y, posteriormente, ante la necesidad de reiterar la información institucional, una segunda aclaración fue publicada en la edición impresa del diario ABC Color el 17 de julio de 2026.

Ante la reciente circulación de nuevas informaciones, consideramos oportuno ratificar nuestra posición institucional, evitando que hechos o circunstancias relacionados con terceros puedan ser asociados incorrectamente con nuestra casa de estudios y reservandonos el accionar judicial en el caso de corresponder.

La Universidad Central del Paraguay reafirma su compromiso con la transparencia institucional, la legalidad y la difusión de información veraz, y considera fundamental que toda información que involucre el nombre de la institución sea presentada de manera precisa, responsable y debidamente contextualizada.

Ing. Luis Alberto López Zayas. Rector y fundador. Universidad Central del Paraguay