Espacio Reservado
29 de septiembre de 2026 a la - 15:17

Aclaración sobre representación e inexistencia de vínculo institucional

Comunicado de la Universidad Iberoamericana.
Comunicado de la Universidad Iberoamericana.Dany Ayala

La Universidad Interamericana (Ley 4200/2010) informa a las autoridades y a la ciudadanía que no mantiene ningún tipo de relación institucional, administrativa, académica ni jurídica con el Sr. Aparecido Carlos Bernardo y que toda información que actualmente pretenda relacionarlo con la Universidad Interamericana no corresponde con la realidad.

Brand Lab Para ABC Color

Contenido Comercial
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Universidad Interamericana se encuentra bajo la conducción de su representante legal y rector, el Dr. Miguel Darío Cáceres, quien asumió en febrero del año 2024 de forma interina y posteriormente designado por el Consejo Superior de Administración para el periodo 2025/2030.

Ante la reciente circulación de información errónea que lo vincula con la Universidad, aclaramos que el Sr. Aparecido Carlos Bernardo no es miembro del Directorio, no forma parte del plantel administrativo ni académico, tampoco ejerce cargo, función o representación alguna.

La Universidad Interamericana se reserva el derecho de promover las acciones judiciales correspondientes en caso de uso indebido de su nombre, marca e imagen institucional.

La Universidad Interamericana ratifica su compromiso con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica.