Aclaración sobre representación e inexistencia de vínculo institucional

La Universidad Interamericana se encuentra bajo la conducción de su representante legal y rector, el Dr. Miguel Darío Cáceres, quien asumió en febrero del año 2024 de forma interina y posteriormente designado por el Consejo Superior de Administración para el periodo 2025/2030.

Ante la reciente circulación de información errónea que lo vincula con la Universidad, aclaramos que el Sr. Aparecido Carlos Bernardo no es miembro del Directorio, no forma parte del plantel administrativo ni académico, tampoco ejerce cargo, función o representación alguna.

La Universidad Interamericana se reserva el derecho de promover las acciones judiciales correspondientes en caso de uso indebido de su nombre, marca e imagen institucional.

La Universidad Interamericana ratifica su compromiso con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica.