Costa Food Group concreta una histórica adquisición agroindustrial y de producción porcina en Paraguay

ASUNCIÓN, Paraguay - 29 de septiembre de 2026. El grupo agroalimentario español Costa Food Group concretó formalmente la adquisición de un complejo agropecuario y una planta frigorífica de producción porcina en Paraguay. La transacción marca un hito estratégico en la expansión internacional de la compañía y forma parte de su plan de diversificación geográfica, sumándose a las inversiones iniciales que el grupo ya venía ejecutando para establecer y desarrollar su presencia en el país. La inversión total acumulada en el marco de este plan superará los USD 300 millones.

Con esta adquisición, Costa Food Group da un paso decisivo en su consolidación como uno de los grupos de referencia en la industria porcina y agroalimentaria de Latinoamérica. La incorporación de estos activos fortalece una plataforma industrial integrada y con vocación exportadora, preparada para atender la creciente demanda de los mercados internacionales de alimentos.

“Paraguay representa una apuesta estratégica y de largo plazo para Costa Food Group”, señaló Jorge Costa, presidente de Grupo Empresarial Costa. “Esta operación nos permite seguir avanzando en nuestro proceso de internacionalización y, al mismo tiempo, incorporar una plataforma con un enorme potencial de crecimiento. Llegamos con la experiencia de un grupo integrado que conoce toda la cadena de valor global, junto con la voluntad de seguir invirtiendo, transfiriendo conocimiento y desarrollando capacidades y escala productiva. Nuestro objetivo es contribuir a que Paraguay continúe ampliando su producción, agregando valor y fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales de alimentos”.

Por su parte, Conor McEnroy, presidente de Sudameris Bank, destacó la relevancia de respaldar una operación de esta magnitud: “Para Sudameris es un honor acompañar a Costa Food Group en una inversión de esta envergadura y contribuir a la expansión en Paraguay de un grupo internacional con amplia experiencia en la industria alimentaria. La estructuración de esta operación demuestra nuestra capacidad de acompañar proyectos de gran escala y nuestro compromiso con inversiones que fortalecen los sectores productivos, generan nuevas oportunidades y amplían el potencial exportador del país”.

La operación contribuirá a fortalecer la cadena productiva porcina paraguaya, ampliar la capacidad industrial local, mejorar la competitividad en el comercio exterior y consolidar el posicionamiento de Paraguay como productor y exportador de alimentos de alto valor agregado.