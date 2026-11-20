Se trata de un ejercicio planificado y controlado, coordinado junto con Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, la Policía Nacional, instancias oficiales involucradas y los servicios de salud de la zona.

Durante el ejercicio, los vecinos podrán percibir sonido de sirenas y alarmas, presencia de vehículos de emergencia y movimiento de personal en las inmediaciones de la planta.

Ante este simulacro se insta a las personas cercanas a la comunidad a conducirse de manera regular con sus actividades.

Este ejercicio no representa ningún riesgo, sino que permite desplegar acciones de prevención ante situaciones de emergencias.

Muchas gracias por su colaboración, apoyo y comprensión.