In Memoriam

Larry King (87 años)

Comunicador estadounidense, nacido en Nueva York el 19 de noviembre de 1933. Una de las figuras más emblemáticas de la televisión informativa de Estados Unidos, fue uno de los abanderados de la cadena CNN entre 1985 y 2010 con su mundialmente famoso programa de entrevistas Larry King Live. Falleció el 23 de enero por complicaciones luego de un cuadro de covid-19.

Cloris Leachman (94 años)

Actriz estadounidense, nacida en Des Moines, Iowa, el 30 de abril de 1926. Sus siete décadas de carrera como comediante le valieron ocho premios Emmy por sus participaciones en programas como The Mary Tyler Moore Show o Malcolm in the Middle. Ganó un premio Óscar por su actuación en la película de 1971 The Last Picture Show. Falleció el 27 de enero.

Christopher Plummer (91 años)

Actor canadiense, nacido en Toronto el 13 de diciembre de 1929. Saltó a la fama internacional por su papel protagónico en el emblemático filme musical de 1965 La novicia rebelde. Ganó un premio Óscar por su trabajo en la película de 2010 Beginners – siendo en ese entonces el actor de mayor edad en ganar esa estatuilla a los 82 años - y mantiene el récord de ser el actor de mayor edad en ser nominado a un Óscar, cuando fue candidato a los 88 años por Todo el dinero del mundo (2017). Falleció el 5 de febrero.

Carlos Menem (90 años)

Político argentino, nacido en La Rioja el 2 de julio de 1930. Fue presidente de Argentina entre 1989 y 1999 y posteriormente fue senador por la provincia de La Rioja. Fue condenado a siete años de prisión en 2013 por un escándalo de tráfico de armas, aunque sus fueros de congresista y su avanzada edad impidieron que fuera a la cárcel, y enfrentó otras investigaciones por corrupción. Falleció el 14 de febrero.

Robert Acevedo (55 años)

Político paraguayo, nacido en Pedro Juan Caballero el 5 de mayo de 1965. Fue gobernador del departamento de Amambay entre 2003 y 2008, por el Partido Liberal Radical Auténtico, senador entre 2015 y 2018 – ocupando la presidencia del Congreso entre 2016 y 2017 – y era diputado al momento de su muerte. Falleció el 26 de febrero por un cuadro de covid-19.

Pablo Agüero (62 años)

Músico paraguayo, que junto a sus hermanos Esteban y Estanislao conformó el trío Los Hijos del Paraguay desde 1981, alcanzando popularidad a nivel nacional y regional. Luego de la muerte de sus hermanos siguió liderando Los Hijos de Paraguay con nuevos integrantes, lanzando su último disco en diciembre de 2020. Falleció el 29 de marzo a causa de un infarto.

Laura Márquez (92 años)

Artista plástica paraguaya, nacida en Asunción el 1 de marzo de 1929. Considerada una de las pioneras del arte moderno paraguayo. Algunas de las series que ha realizado son Cool Art (del que forma su obra Seis meses de silencio), “Caminos”, Las cortinas, Las Torres, Las cruces y El grito. Falleció el 2 de abril.

Miguel Ángel Bernardes (75 años)

Músico paraguayo, nacido en Asunción el 5 de octubre de 1945. Fue guitarrista y se unió a la orquesta Los Jokers en 1961, eventualmente convirtiéndose en su director. Falleció el 3 de abril.

DMX (50 años)

Rapero y actor estadounidense, nacido como Earl Simmons en Nueva York el 18 de diciembre de 1970. Se destacó en la escena del hip hop de finales de los ‘90 y la década del 2000 con éxitos mundiales como Ruff Ryders, Party Up y X Gon’ Give It To Ya. Participó en populares películas de acción como Romeo debe morir (2001) y De la cuna a la tumba. Falleció el 9 de abril luego de un ataque cardíaco.

Felipe de Edimburgo (99 años)

Duque de Edimburgo y príncipe de Inglaterra, nacido en Grecia el 10 de junio de 1921. Esposo de la reina Isabel II de Inglaterra desde 1947 y el consorte monárquico más longevo de la historia del Reino Unido. Falleció el 9 de abril, dos meses antes de su cumpleaños número 100.

Michael Collins (90 años)

Astronauta estadounidense nacido Roma, Italia, el 31 de octubre de 1930. Fue uno de los tres miembros de la misión Apollo 11 de la NASA, acompañando a Neil Armstrong y Buzz Aldrin en su viaje a la Luna que acabó con el primer alunizaje de la raza humana en 1969. Falleció el 28 de abril.

Ned Beatty (83 años)

Actor estadounidense, nacido en Louisville, Kentucky, el 6 de julio de 1937. Extremadamente prolífico en sus cinco décadas de carrera actoral, Beatty apareció en 160 películas, incluyendo clásicos como Deliverance (1972), Todos los hombres del presidente (1976), Network (1976, consiguiendo una nominación al Óscar), Superman (1978) o Toy Story 3 (2010). Falleció el 13 de junio.

Artemio Bracho (96 años)

Médico paraguayo, nacido en Quiindy, Paraguarí, el 8 de octubre de 1924. Fue fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad, promoviendo la celebración del “Día de la Amistad”, que se celebra cada 30 de julio y fue reconocido por la ONU en 2011.

Raffaella Carrá (78 años)

Cantante italiana, nacida en Boloña el 18 de junio de 1943. Consiguió gran popularidad en Europa y Latinoamérica con temas como Fiesta, En el amor todo es empezar, Hay que venir al sur y Caliente, caliente. También tuvo una destacada carrera en el cine antes y después de su ascenso musical a la fama internacional. Falleció el 5 de julio.

Gerd Müller (75 años)

Futbolista alemán, nacido en Nördlingen el 3 de noviembre de 1945. Considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, fue una figura destacada del club Bayern Munich y la selección nacional alemana. Fue el mayor goleador del mundial de fútbol de 1970 y fue campeón mundial con Alemania en 1974. Falleció el 15 de agosto.

Gladys Bareiro de Módica (74 años)

Jueza paraguaya, ministra de la Corte Suprema de Justicia al momento de su muerte, habiendo ocupado ese cargo desde 2010. Fue también docente de Derecho en la Universidad Católica, la Universidad del Norte y la Escuela Judicial. Falleció el 16 de agosto.

Charlie Watts (80 años)

Músico inglés, nacido en Londres el 2 de junio de 1941. Se sumó a la banda de rock Rolling Stones como baterista en 1963 y ocupó esa posición en la mundialmente exitosa agrupación liderada por Mick Jagger hasta el momento de su muerte, 58 años después. Ingresó al Salón de la Fama del Rock en 1989. Falleció el 24 de agosto.

Ed Asner (91 años)

Actor estadounidense, nacido en Kansas City, Missouri, el 15 de noviembre de 1929. Tuvo una prolífica carrera en cine y televisión antes de alcanzar la fama con la serie televisiva The Mary Tyler Moore Show, estrenada en 1971. Su larga carrera televisiva le valió siete premios Emmy, convirtiéndose en el actor más galardonado en la historia de ese certamen. En la parte final de su carrera, su papel más popular fue el protagónico de la aclamada película animada Up (2009), de Pixar. Falleció el 29 de agosto.

Jean-Paul Belmondo (88 años)

Actor francés, nacido el 9 de abril de 1933. Surgió como una de las caras representativas de la Nueva Ola del cine francés de los años ‘60, eventualmente convirtiéndose en uno de los actores más populares de Francia por sus colaboraciones con Jean Luc Godard como Sin aliento (1960) o Pierrot le Fou (1965), y otros clásicos como Borsalino (1970) o El profesional (1981). Falleció el 6 de septiembre.

Bernardino Cano Radil (65 años)

Político paraguayo, nacido en Asunción el 29 de noviembre de 1955. Fue diputado por la ANR entre 1989 y 1998, y formó parte de la comisión redactora de la actual Constitución Nacional de Paraguay. Fue designado como embajador de Paraguay en Cuba en 2015, y ocupaba ese cargo al momento de su muerte por covid-19, el 12 de septiembre.

Agu Netto (46 años)

Cineasta paraguayo. En 2006 estrenó el largometraje Acople, que escribió y dirigió con Rafael Kohan. Sus créditos también incluyen el documental 4 migrantes, el cortometraje documental Otra mano y la producción audiovisual animada 1811. Su último crédito, el documental Testimonio Afro Paraguay, fue estrenado por la Secretaría Nacional de Cultura en marzo. Falleció el 27 de septiembre.

Robin Wood (77 años)

Escritor y guionista de cómics paraguayo, nacido en Caazapá el 24 de enero de 1944. Inició su carrera como autor de cómics en Argentina, donde su obra Nippur de Lagash – creada con el dibujante Lucho Olivera – se convirtió en un éxito. Otras de sus obras destacadas son Jackaroe, Gilgamesh el Inmortal o Mi novia y yo. Su última novela, Anahí, fue presentada en 2018. Falleció el 18 de octubre.

Óscar González Daher (68 años)

Político paraguayo. Fue diputado por la ANR entre 1998 y 2003, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados entre 2001 y 2003, y senador entre 2003 y 2017 cuando se convirtió en el primer senador en perder su banca por un caso emblemático de corrupción. En agosto de este año, fue condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. . Falleció a causa de un infarto el 21 de octubre.

Stephen Sondheim (91 años)

Compositor estadounidense, nacido en Nueva York el 22 de marzo de 1930. Considerado una de las figuras más importantes de la escena musical teatral de EE.UU., fue el creador de obras de popularidad mundial como West Side Story, Sweeney Todd e Into the Woods. Entre sus múltiples palmarés figuran ocho premios Grammy, ocho premios Tony (los principales galardones del teatro estadounidense) y un premio Óscar. Falleció el 26 de noviembre.

Lina Wertmüller (93 años)

Cineasta italiana, nacida como Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, en Roma, Italia, el 14 de agosto de 1928. Se convirtió en la primera mujer en ser nominada a un premio Óscar a la mejor dirección por su drama bélico de 1970 Siete bellezas; fue la única mujer nominada a ese galardón hasta 1993. Falleció el 9 de diciembre.

Ann Rice (80 años)

Escritora estadounidense, nacida en Nueva Orleans, Luisiana, el 4 de octubre de 1941. Mundialmente famosa por su serie de novelas Crónicas vampíricas, que incluye la influyente Entrevista con el vampiro, su novela debut publicada en 1976. Sus novelas han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Falleció el 11 de diciembre.

Vicente Fernández (81 años)

Cantante mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 17 de febrero de 1940. Uno de los principales íconos históricos de la música ranchera mexicana, grabó más de 50 discos y contribuyó canciones a alrededor de 30 películas durante su prolífica y longeva carrera. Con más de 50 millones de copias de sus discos vendidos, es uno de los artistas mexicanos más exitosos de todos los tiempos. Falleció el 12 de diciembre por complicaciones luego de meses de hospitalización tras una caída.

Rolando Niella (94 años)

Empresario paraguayo, nacido en Asunción el 7 de mayo de 1927. Fue el fundador de la emblemática casa de modas Martel, columnista de ABC Color y una figura relevante en el ámbito empresarial de Paraguay. También se destacó por haber escrito la popular canción Un cielo de ñandutíes - originalmente creada para una publicidad de Martel - con Óscar Cardozo Ocampo. Falleció el 16 de diciembre.

Carlos Marín (53 años)

Cantante español, nacido en Rüsselheim, Alemania, el 13 de octubre de 1968. Fue miembro del popular grupo musical internacional Il Divo desde 2003, y previamente tuvo una destacada carrera teatral, musical y cinematográfica. Falleció a causa de un cuadro de covid-19 el 19 de diciembre.

Desmond Tutu (90 años)

Religioso sudafricano, nacido en Klerksdorp el 7 de octubre de 1931. Fue obispo anglicano de Johannesburgo entre 1985 y 1986, y arzobispo de Ciudad del Cabo entre 1986 y 1996, siendo la primera persona de raza negra en tener esos cargos. Se destacó por su lucha por los derechos humanos y contra el régimen racista del “apartheid” en Sudáfrica, desde la década de 1970. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1984. Falleció el 26 de diciembre.