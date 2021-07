La moda invisibilizada

Modelos con cuerpos esculturales que, a veces, hasta rayan lo escuálido, es a lo que nos acostumbran los productores de publicidades, especialmente en lo que a moda se refiere. Encontrar modelos de tallas grandes en nuestro país exhibidas ya sea en revistas, televisión u otro medio es como buscar una aguja en un pajar.

Lo paradójico de esta situación, es que sin embargo, muchas empresas dedicadas al rubro ya cuentan con prendas XL pero no lo divulgan. ¿Será por vergüenza?, pregunta Michael Beras, empresario brasileño, conocido por ser el impulsor del certamen Miss Gordita.

Señala que en sus varios años de experiencia dedicado a este peculiar concurso -no aprobado por muchos sectores, pero que cobró destacada trascendencia internacional - se ha topado con que las personas con sobrepeso buscan la manera de vestir “a la moda” como todos, pero no lo consiguen debido a que creen que existe escasez de prendas hechas a su medida.

En diálogo con ABC Color, admite que no se explica aún la actitud de los empresarios de la moda al tratar de ocultar dichos talles. “Hay varias tiendas que trabajan con plus size pero no lo anuncian. La gente tiene que descubrir”, lamenta.

En este sentido, dijo que existe una investigación realizada por una estudiante de márketing en el 2013 sobre el mercado plus size en Paraguay. La tesis llegó a la conclusión de que la demanda está deseosa de novedades. "Y es obvio porque las gorditas paraguayas también quieren vestirse con ropa de calidad y linda".

Por otro lado, reveló que pese a que el certamen "Miss Gordita" ya viene desarrollándose desde hace varios años, las participantes nunca fueron invitadas a participar a ningún evento relacionado con la moda. Relató que incluso, el mismo se encargó de escribir a ciertos eventos de moda para solicitar la participación de sus modelos.

"He estado tratando de hablar con Asunción Fashion Week y Asunción se Viste. Les escribí y nunca recibí respuesta. Esa es la verdad. A ningún evento nos invitaron", señaló.

Fue por la indiferencia demostrada que decidió crear su desfile: Plus Size Fashion day, a llevarse a cabo el próximo 28 de octubre en el salón Vanité del Paseo Carmelitas.

Las modelos -que serán unas diez- desfilarán con todo tipo de prendas, desde vestidos de novia, pasando por moda casual y hasta bikinis. También harán una pasada con la remera de Anmistía Internacional, demostrando su apoyo a la campaña de la organización internacinoal #YoNoDiscrimino, contra todo tipo de discriminación.

"La idea es que se tiene que abrir el mercado, partiendo de la premisa de que la ropa se debe adaptar al cuerpo", señaló Beras, como objetivo de esta iniciativa. Agregó que esta será una gran oportunidad para las personas con sobrepeso conozcan donde pueden encontrar ropas para su talle y sorprenderse con la variedad de prendas.

En la ocasión también habrá stands donde las tiendas participantes exhibirán su última colección. Entre las empresas participantes estará Clase A , que es la mayor del país en talles grandes.