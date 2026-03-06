Fórmula 2: Debut de Joshua Duerksen en Australia

Joshua competirá por tercer año consecutivo en este segundo escalafón del automovilismo mundial, esta vez debutando con el equipo británico Invicta Racing, escudería campeona de las dos últimas temporadas, tanto en la categoría pilotos, como en constructores, de la FIA F2 (2024-2025).

Lea mas: Joshua Duerksen repite en Australia

En cuanto a antecedentes en Melbourne, el año pasado, todavía con su team AIX Racing, el piloto guaraní había ganado el sprint, iniciando de gran forma la temporada.

Al final, el sprint fue la única suelta disputada, ya que la carrera principal fue suspendida por las inclemencias climáticas.

* F1. En el circuito australiano también se disputará la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, la Fórmula 1.

Las pruebas de clasificación se llevaban a cabo también esta madrugada, mientras que la carrera comenzará a las 01:00 del domingo.