IPS niega uso de fondos públicos para pagar G. 412 millones a abogado

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado ya que se se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras una nota interna que ordenaba el pago de G. 412.500.000 a favor del exdirector jurídico, José “José’i” González.

Ante el revuelo generado la previsional aseguró que los fondos de los jubilados no fueron tocados.

Según la versión del IPS, todo se debió a "un error de cálculo de la contraparte". El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A., en el marco de un acuerdo extrajudicial por una deuda millonaria, debía pagar por un lado el capital a la previsional y, por otro, los honorarios a los abogados intervinientes.

Sin embargo, la firma privada realizó un único depósito unificado de G. 7.912.500.000 en la cuenta del IPS en el Citibank. De ese total, G. 7.500 millones correspondían al acuerdo con la institución y los restantes G. 412.500.000 eran para los profesionales del derecho (el 5% de honorarios más IVA).

El IPS sostiene que lo que hicieron fue simplemente una “regularización contable” para devolver esa plata privada que entró de más por error.

IPS defiende legalidad del pago

La institución argumentó que el egreso se basó en la Resolución C.A. N° 054-034/2024, donde el Consejo de Administración aprobó que la contraparte privada se hiciera cargo de los honorarios. El IPS enfatizó que, por ley y jurisprudencia de la Corte Suprema, el Estado no paga los honorarios de sus propios abogados (principio de “inmunidad estatal”), sino que estos deben ser cobrados directamente a la parte que perdió o que transó en el juicio.

“El IPS no abonó honorarios con recursos institucionales”, reza parte del comunicado.