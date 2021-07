Gisela, en un reality

Gisela nació en Asunción pero se crió en Villarrica. Hace varios años emigró a EE. UU. donde vivió 8 años. Allá descubrió su amor por la actuación, tomó clases con renombrados maestros y comenzó a hacer pequeñas obras teatrales, además de un par de telenovelas. En 2014-15 participó en la serie Demente Criminal. En el 2017 regresó al Paraguay por un breve tiempo, para luego retornar a Miami, donde hoy reside. “Aquí me siento como pez en el agua, estoy instalada definitivamente. Súper agradecida por todo lo que me ha dado esta ciudad -que me sigue costando (pero no me va a ganar) y que crece vertiginosamente-, cada noche, antes de dormir, admiro la vista desde mi balcón” Vive cada día de acuerdo a lo que tiene que hacer, ya que con el reality está en plena grabación en lugares muy glamorosos, “pero en mis días normales también tengo que hacer tareas domésticas y ser mamá, todo sin descuidar mi imagen; cuido mucho mi salud física y mental. Suelo resumir que a veces soy princesa y a veces cenicienta”, describe con humor.

En estos dos últimos años, ¿continuaste estudiando actuación?

Obviamente, y me siento más madura. En lo laboral empecé a incursionar en la conducción -algo que quiero iniciar seriamente-, eso me ayuda a tener más soltura y estar más relajada a la hora de trabajar.

El teatro siempre es el comienzo para otros campos

Hacer teatro me encantó ya que es la base y verdadera escuela del actor. El único tema es que no hay mucho dinero haciendo teatro en Miami, como, por ejemplo, en Nueva York.

Es también un ambiente con mucha envidia…

Confieso que tanto en el teatro como en la televisión o en el mundo del modelaje hay sentimientos como la envidia, pero una vez que una se abre con la otra persona es como que la descolocás y ahí cambia su actitud.

Contanos sobre el reality

Básicamente es un reality show de varias bloggers, influencers, modelos, socialités, conductoras y actrices famosas latinas. Ahora estamos grabando, o sea en producción, y a la vez ya en posproducción. Se llama Palm House y trata de la vida glamorosa, también mostrará la parte humana de cada una de nosotras, aspecto que lo hace aún más interesante. Sale al aire en el 2020. La producción está a cargo de Press Pop Miami, bajo la dirección del actor-empresario, y ahora estrenándose como director, Federico Díaz.

¿En qué canal te vamos a poder ver?

En este momento también están negociando a qué cadena de televisión o plataforma vender el reality show; la meta sería Netflix, pero también puede ser Telemundo y Hola TV Latinoamérica.

¿Cuál creés que es el rol y el valor del reality show, la miniserie e incluso las telenovelas producidas para Latinoamérica?

Fundamentalmente el rol de cada una es la de entretener. Las telenovelas y miniseries son producciones para televisión, y por una cuestión de producción y costos todo tiene que ser más rápido, esto impide que la actuación sea como en el cine, que tú puedes ver realmente más emociones. En la televisión todo es más instantáneo; en el caso del próximo reality que voy a hacer, se logró que cada una actúe lo más parecido a su personalidad, esto hace que la gente también se identifique más con los personajes.

¿Es para el público de habla hispana?

Sí, es más que nada para el público hispano, ya que la mayoría de las protagonistas somos hispanas. Nuestro rol, además de mostrar el alto estilo de vida, también mostrará el trabajo y la perseverancia, o sea, lo que nos ha costado llegar a cada una donde estamos, cosa que me parece inspiradora para los latinos que tratamos de salir adelante en este país.

¿Te gusta el contenido fashion más que otros?

Más bien me gusta actuar en algo con contenido. Me gustan los personajes complejos y el género dramático, aunque tampoco descarto la comedia porque me identifico un poco con ella, siempre le pregunto a mis hijos qué harían sin mis payadas, cuando se burlan de mi inglés o expresiones chistosas. ¡Me divierte reírme de mí misma!

Paraguaya con aire americano

¿Qué compromiso social sentís como mujer?

¡Qué tema! Ultimamente se puso de moda el tema de la mujer empoderada, porque estamos cumpliendo otros roles que quizás antes no hacíamos a nivel profesional, pero yo creo que ser empoderada está en nuestra misma naturaleza femenina, no es algo nuevo, lo traemos desde el inicio de la Creación, ya que la mujer tiene el poder de dar a luz y también el compromiso social de formar a un ser humano. No sé por qué tipo de poderes (políticos, sociales o religiosos) nunca se le da la importancia real que una mujer se merece, o quizás la misma rivalidad entre mujeres no permite que ocupemos lugares de poder. No me considero feminista pero sí pro-mujer; todavía creo que hay mucho más que lograr en pos de la libertad de las mujeres de ciertas culturas donde no tienen voz ni voto.

¿Qué te inspira como actriz?

Me inspira la naturaleza y el comportamiento del ser humano en todas sus dimensiones, la psicología de cada individuo o personaje, como también la antropología y sociología que utilizamos como actores para analizar y crear un personaje.

¿Qué te aporta ser paraguaya en el exterior?

Ser diferente, casi exótica, soy única ya que no hay tantos paraguayos en el extranjero. Cuando digo de dónde soy, causa curiosidad, la gente quiere saber más del país y la cultura.

Una paraguaya con aire americano, ¿qué ventaja o desventaja tiene?

Estas características físicas (rubia de ojos claros) me han hecho perder trabajos por tener el perfil para una protagonista sin tener la experiencia actoral, o luzco como americana pero mi inglés tiene peor acento que el de Sofía Vergara en Modern Family, jaja. La ventaja es que te tocan buenos personajes en el trabajo, y en la vida normal se te abren muchas puertas, el hecho de “llamar la atención” es un plus y mucho mejor si lo completás con amabilidad y actitud.

La belleza además hay que mantenerla

Me encanta hacer actividades físicas como andar en bicicleta al aire libre, ya que el clima en Miami se presta para eso todo el año, hay rutas definidas y se respeta al ciclista. Esto lo acompaño con un poco de aparatos, y yoga que es lo que me complementa y lo que más me gusta, ya que no solo ayuda a mejorar físicamente sino también a nivel mental y espiritual.

Una vida de ensueño, como dicen los que aman Miami

A lo único que no me acostumbro en USA es a la comida, casi nunca como en restaurantes tipo americanos y trato de no comprar comida chatarra, con mucho conservante o sodio,

Estás completa y feliz, ¿enamorada?

Estoy hace casi dos años en una relación estable. Me siento muy bien. Mis hijos viven conmigo, Mauricio tiene ya 22 años y Almudena, 14, ella, en plena adolescencia, me necesita más que nunca. Soy una mamá clueca, lo reconozco.

¿Qué significa Paraguay en este momento de tu vida?

Paraguay es mi raíz, el país en el que nací y al que le estoy siempre agradecida por lo que me ha dado: mi familia, amigos, contactos, prensa que me apoya. A nivel social, sufro y considero que la mujer y la niñez paraguayas están muy desprotegidas.

“Actuar me enseñó a juzgar menos a las personas”

En el ambiente habrás tenido contacto con actores famosos, ¿qué te provocó?

Sí, con varios y fíjate que los actores con más trayectoria son los que realmente tienen los pies en la tierra, mucho más que los de la nueva generación, los cuales muchas veces solo tuvieron un golpe de suerte con un proyecto, se hicieron famosos de un día para el otro o se hicieron conocidos por millones de seguidores en Instagram; creo que esas cosas marean. Otro punto que puedo resaltarte es que a veces estoy tratando con un grande y no me doy cuenta, no sé si es porque soy despistada o porque inconscientemente en mi cabeza, famoso o no, somos todos iguales. Para mí el buen trato es para el famoso como para cualquier personal de servicio.

¿Qué es lo mejor que te da la actuación?

Un proceso de aprendizaje constante. Estoy totalmente enamorada de la actuación, porque creo que aportó en mí de manera integral. Gracias a la actuación hoy juzgo menos a las personas y analizo más las situaciones. Actuar te da amplitud mental.

¿Qué otros proyectos tenés para este año?

Por ahora estoy volcada al reality show y todo lo bueno que me traiga. Y aún en los días malos que uno pueda tener, mi frase de cabecera es brillar, brillar siempre.

