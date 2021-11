Kylie Minogue lanzó su nuevo single “Kiss of Life” con la increíble Jessie Ware

“Kiss of Life” está hecho para la pista de baile, repleto de ritmos y melodías de la fiebre disco. La canción fue escrita por Kylie y Jessie Ware, junto con James Ford, Danny Parker y Shungudzo, quienes colaboraron con Jessie en su exitoso álbum “What’s Your Pleasure?.

Este nuevo single sigue a la canción “A Second to Midnight” con Years & Years, que fue lanzada a principios de este mes con elogios generalizados, considerada “deslumbrante” por NME y un “sueño delicioso de la fiebre disco” por Rolling Stone. Ambos singles aparecerán en el próximo álbum “DISCO: Guest List Edition”, que también incluirá una nueva canción titulada “Can’t Stop Writing Songs About You”, grabada con la leyenda de la música disco Gloria Gaynor. La nueva versión de “DISCO” también incluirá una serie de increíbles remixes del álbum original y “Real Groove (Studio 2054 Remix)”, la exitosa colaboración del 2020 con Dua Lipa.

“DISCO: Guest List Edition” sigue al devastador lanzamiento en 2020 de ‘DISCO’, el octavo álbum de Kylie que llegó al #1 en el Reino Unido y que la vio hacer historia una vez más en las listas como la primera artista femenina en tener un álbum número uno en el Reino Unido durante cinco décadas consecutivas.

“DISCO”, el decimoquinto álbum de estudio de Kylie que batió todos los récords, fue lanzado con gran éxito el año pasado y fue aclamado como “un tónico irresistible para la vida real”. “Gracias a Dios Kylie Minogue” menciona Metro en una reseña y “el último remedio de rescate” alude The Observer. Este mismo contó con los singles principales “Say Something”, que fue considerado “una porción galáctica del paraíso de la música pop” por i-D y “Magic”, que fue alabado por NME.

“DISCO: Guest List Edition” se lanzará el 12 de noviembre.