“Apenas el sol” logra el primer premio en festival internacional de cine ambiental

El Festival Internacional de Cine Medioambiental es organizado por Instituto Multimedia DerHumALC y se llevó a cabo en la capital argentina Buenos Aires. En este evento, “Apenas el sol”, el documental paraguayo-suizo de Aramí Ullón se llevó el premio principal.

“Por ser una realización cinematográfica trágica, inmersiva y cautivadora, que reflexiona sobre el genocidio cultural moderno del pueblo ayoreo”, fueron algunas de las palabras de los miembros del jurado, que estuvo constituido por Tais Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático, Andrew Nisker, productor y director de cine y Javier Poleo, Coordinador General del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC).

Apenas el sol fue parte de la competencia de largometrajes junto a otras nueve cintas candidatas. Su directora, la paraguaya Aramí Ullón, estuvo presente de manera virtual en la ceremonia para recibir el premio, sumando así 14 galardones a nivel internacional.

“Es muy importante que se conozca la historia del pueblo ayoreo y la contribución de Mateo Sobode Chiqueno no solo para la memoria sino también para la lucha por la restitución de tierras”, señaló Ullón.

Cabe resaltar que Apenas el Sol (Nothing but the Sun) muestra la búsqueda determinada de Mateo Sobode Chiqueno por preservar la cultura ayoreo en el Chaco paraguayo, escuchando grabaciones y entrevistas que fue haciendo a lo largo de los años.