Luciano Pereyra está feliz de volver a cantar en vivo

“Es como un olorcito a nuevo”, declara el artista al otro lado de la línea en comunicación desde Buenos Aires, días previos a su visita a nuestro país. “Después de la pandemia, volver al escenario es muy lindo. Volver a Paraguay, con un nuevo disco y show, me pone muy feliz”, señaló el artista.

Su álbum De hoy en adelante da nombre al tour que realiza actualmente y Paraguay no podía faltar en su programación. “Paraguay siempre en la agenda. Justo por esta pandemia, se pusieron en pausa el mundo, las giras, los conciertos y volver a darnos un abrazo, un beso, tiene mucho sentido y me da mucha emoción. Es por eso que estoy muy feliz. Lo que me toca vivir en esta gira es una bendición”, confiesa.

En la pandemia, Luciano aprovechó el tiempo para seguir creando: compuso nuevas canciones y gracias a la tecnología se unió a otros artistas, con quienes grabó, como Nacho y Los Ángeles Azules, entre otros. “Crearlo junto a grandes artistas fue increíble. No sé si es que sin pandemia se pudiera haber hecho”, manifiesta.

El título del álbum es igualmente significativo, con una gran enseñanza en este último tiempo: De hoy en adelante, de cómo encarar las cosas luego de una experiencia tan fuerte como la que vivimos con la pandemia.

“Este disco es muy importante por todo lo que nos tocó vivir durante la pandemia. En este tiempo terminé el disco. Fue todo un proceso de angustias e incertidumbres, por lo que debemos agradecer al tener hoy un techo, un plato de comida y salud”, reflexiona.

Luego de esta pausa mundial, a Luciano le pareció acorde que la canción De hoy en adelante sea el título del disco y del tour. “A veces las canciones nos enseñan más de lo uno cree. Cuando escribes tu canción pasan tantas cosas. Como cuando lees un libro en diferentes etapas de tu vida, te da enseñanzas distintas”, opina.

Momento de celebrar

De maravilloso califica Luciano este tour, por tener la posibilidad de compartir escenario con grandes artistas. “Vino Pedro Capó y pronto vamos a estrenar una canción juntos”, adelanta.

Para Luciano, volver a compartir un escenario, con amigos, dar un abrazo, mirarse a la cara, sin mascarilla, hoy tiene un nuevo sentido para él.

En cuanto al show que brindará este sábado 3 de diciembre, cantará sus éxitos y sus nuevos temas en el escenario de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). “Haré un repaso por las canciones de hace muchísimo tiempo, como Porque aún te amo, Perdóname, Sin testigos”, afirma.

Al referirse a estos clásicos, Luciano menciona que hay una frase que hace honor al cantar estos éxitos con su público: “Una alegría compartida se transforma en doble alegría; una pena compartida, en media pena”, por lo que la alegría de cantar con sus fans es el doble.

Con un equipo de 20 personas, el concierto tendrá una duración de dos horas. “En esta gira todo es nuevo, desde la puesta en escena, las luces, porque es momento de celebrar y hay que hacerlo así”, confía.

Luciano también celebra y apoya la iniciativa de su club de fans en Paraguay que conmemora 15 años de formación haciendo una colecta de alimentos no perecederos, para ser donados a una entidad de beneficencia.

“Es un honor volver a Paraguay. Me siento como en casa, porque siempre me reciben con mucho cariño. Me da mucha alegría reencontrarnos en cada canción”, indica.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de www.ticketea.com.py.