Videojuegos: PlayStation anuncia la esperada secuela de “Ghost of Tsushima”

Durante una presentación en línea el martes, Sony anunció una serie de próximos lanzamientos para sus consolas PlayStation, y el anuncio más importante fue Ghost of Yotei, una continuación de su aclamado juego de acción en mundo abierto ambientado en el Japón antiguo Ghost of Tsushima.

Según lo revelado ayer durante el evento State of Play de PlayStation, Ghost of Yotei trascurrirá a principios del siglo XVII, cientos de años después de los eventos de Ghost of Tsushima, y tendrá como protagonista a una mujer que combatirá tanto con espadas y otras armas cortantes como con armas de fuego.

Ghost of Yotei es el nuevo juego del estudio Sucker Punch, creadores de Ghost of Tsushima y de otras series icónicas de juegos de PlayStation como Sly Cooper o Infamous.

El juego se lanzará en exclusiva en PlayStation 5 en una fecha aún no revelada de 2025.

Además de Ghost of Yotei, la presentación incluyó anuncios inéditos de juegos como el título futurista de terror apocalíptico Hell is Us (del estudio Rogue Factor), el juego de acción y fantasía ArcheAge Chronicles (de Kakao Games), el juego de acción histórica Dynasty Warriors: Origins (de Omega Force) o el juego de rol Fantasian Neo Dimension, producido por Hironobu Sakaguchi, creador de la serie Final Fantasy.

Igualmente, la lista incluyó lanzamientos para el dispostivo de realidad virtual PSVR 2 como el jugo de terror The Midnight Walk (de Moon Hood), el “shooter” post apocalíptico Metro Awakening (nueva entrega de la saga Metro) y una nueva versión “virtual” del más reciente juego de la saga Hitman (de IO Interactive).

También fue confirmada la versión para PlayStation 5 del enormemente popular juego Palworld (de Pocketpair), inspirado en Pokémon, lanzado por sorpresa ayer.

La presentación incluyó también nuevos vistazos a grandes juegos ya revelados como Dragon Age: The Veilguard (de BioWare, que se lanza a finales de octubre) y Monster Hunter: Wilds (de Capcom, a ser lanzado en febrero); y nuevas expansiones para el recién lanzado juego de plataformas Astro Bot y el título de terror Alan Wake II que saldrán en los próximos meses.

Y se anunciaron las “remasterizaciones” de clásicos como los juegos de rol Lunar: Silver Star Story y Lunar: Eternal Blue (originalmente lanzados en la primera PlayStation), las dos entregas de Legacy of Kain: Soul Reaver y la adición de clásicos como Blood Omen: Legacy of Kain (1996) y Dino Crisis (1999) al catálogo de juegos disponibles para PlayStation 4 y 5.