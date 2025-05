¡Atención gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos para esta semana:

Labyrinth of the Demon King (martes 13)

Desarrollador: J.R. Hudepohl

Distribuidores: Top Hat Studios

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de terror con estética “low poly”, al estilo de clásicos de finales de la década de 1990, que trascurre en el Japón de la era feudal y sigue a un guerrero que explora parajes desolados y atestados de demonios, en busca del ser paranormal que asesinó a su señor.

The Precinct (martes 13)

Desarrolladores: Fallen Tree Games

Distribuidores: Kwalee

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de acción en tercera persona inspirado en los juegos originales de la saga Grand Theft Auto que pone al jugador en la piel de un policía en una ciudad infestada por el crimen en la década de 1980. El jugador debe lidiar con tareas policiales que van desde imponer multas por infracciones de tránsito hasta enfrentarse a delincuentes armados.

Doom: The Dark Ages (jueves 15)

Desarrolladores: Id Software

Distribuidores: Bethesda Softworks

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El muy esperado nuevo juego de la legendaria saga de acción Doom, pionera de los juegos de disparos en primera persona, es una precuela de los últimos títulos de la serie, Doom (2016) y Doom Eternal, en la que el jugador explora los orígenes de la milenaria amenaza de las fuerzas del Infierno, armado con un potente arsenal entre cuyas novedades figura un devastador escudo-sierra.

Yasha: Legends of the Demon Blade (jueves 15)

Desarrolladores: 7Quark

Distribuidores: Game Source Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un “roguelike” de acción y fantasía con una ambientación inspirada en el Japón antiguo, en el que el jugador, utilizando guerreros con distintas habilidades, debe combatir hordas de monstruos en una odisea para restaurar la paz.

American Arcadia en consolas (jueves 15)

Desarrolladores: Out of the Blue Games

Distribuidores: Raw Fury

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Llega a consolas, luego de su lanzamiento original en PC, esta aventura narrativa bidimensional sobre un hombre que intenta escapar de su pueblo tras descubrir que el lugar donde vive es una simulación.

Capcom Fighting Collection 2 (viernes 16)

Desarrolladores: Capcom

Plataformas: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Una nueva colección de clásicos de pelea de Capcom que incluye los juegos Plasma Sword: Nightmare of Bilstein (1998), Power Stone (1999), Power Stone 2 (2000), Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro (2000), Project Justice (2000), Street Figher Alpha 3 Upper (2001), Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium (2001) y Capcom Fighting Evolution (2004).