PlayStation anuncia sus juegos del futuro: desde lucha con héroes de Marvel hasta un nuevo James Bond

En la previa del Summer Games Fest, uno de los principales eventos anuales de la industria de los videojuegos en torno al cual se suelen anunciar los grandes lanzamientos para los próximos meses o años, Sony realizó ayer una de sus presentaciones State of Play, en las que reveló un importante número de juegos que llegarán próximamente a consolas PlayStation.

El anuncio más impactante y sorpresivo fue el del juego de lucha Marvel Tokon: Fighting Souls, a cargo del estudio Arc System Works, creadores de la aclamada serie de juegos de pelea Guilty Gear y el aplaudido Dragon Ball FighterZ.

El avance del juego – que se lanzará en 2026 - ostenta una presentación colorida y acción vertiginosa, y revela algunos de los personajes que estarán incluidos, incluyendo al Capitán América, Iron Man, Ms. Marvel, Spider-Man, Star-Lord de los Guardianes de la Galaxia, Doctor Doom y Tormenta de los X-Men, quienes batallarán en peleas de hasta cuatro contra cuatro.

El anuncio señala un intento de PlayStation de pisar fuerte en el mercado de los juegos de lucha competitivos y llega poco después de que Sony adquiriera la serie de campeonatos EVO, la mayor competencia de juegos de pelea a nivel mundial.

Un nuevo James Bond

La presentación de ayer también incluyó el primer vistazo a 007: First Light, un nuevo juego basado en el emblemático espía James Bond, desarrollado por el estudio sueco IO Interactive, creadores de los juegos Hitman.

El título pondrá a los jugadores en la piel de un joven James Bond mientras se adentra por primera vez en el glamoroso y peligroso mundo del espionaje internacional. El juego también será lanzado en 2026.

Otro nuevo anuncio, también para 2026, fue el de Bloodstained: The Scarlet Engagement, una nueva secuela del juego de rol y plataformas Bloodstained: Ritual of the Night, creado por el legendario desarrollador Koji Igarashi, productor de algunos de los juegos más emblemáticos de la saga Castlevania.

Por su parte, Koei Tecmo anunció Nioh 3, la tercera entrega de su galardonada serie de juegos de rol de fantasía ambientados en el Japón antiguo, que llegará también en 2026.

Y el desarrollador japonés Goichi Suda, mejor conocido como Suda51, reveló por primera vez su próximo juego de acción ultraviolenta y surreal, Romeo is a Dead Man, que también apunta a 2026.

Un amplio abanico de novedades

Otros juegos revelados ayer son el juego de alpinismo Cairn, que llegará el 5 de noviembre; la nueva entrega de la serie Digimon Story, subtitulada Time Stranger, que se lanzará el 3 de octubre; el juego deportivo Everybody’s Golf Hot Shots, anunciado para el 5 de septiembre; o Hirogami, un juego de acción con estética de origami que llegará el 3 de septiembre.

También fue anunciado Lumines: Arise, la nueva entrega de la serie de juegos de ritmo Lumines, aún sin fecha confirmada, pero apuntando a un lanzamiento este año; además del juego de aventuras piratas Sea of Remnants (para 2026), el juego de exploración Sword of the Sea, de los creadores de Abzu (19 de agosto de este año), el enigmático juego multijugador de acción Tides of Tomorrow (febrero de 2026) y Thief VR: Legacy of Shadow (este año, aún sin fecha).

El nuevo “Silent Hill” ya tiene fecha de lanzamiento

Durante la presentación también se confirmaron las fechas de lanzamiento de varios títulos que ya fueron anunciados previamente.

En ese sentido, el anuncio de mayor perfil fue el de Silent Hill f, la próxima entrega de la serie de juegos de terror de Konami, que deja su habitual ambientación estadounidense para trasladar el horror al Japón de la década de 1960. El juego lanzará el 25 de septiembre.

Igualmente, Sony anunció que Baby Steps, el nuevo juego de Bennett Foddy, creador de QWOP y Getting Over It, a PlayStation y PC el 8 de septiembre; y que Ninja Gaiden: Ragebound, la nueva entrega de la legendaria saga de juegos de plataformas, se lanzará el 31 de julio.

Pragmata, la muy esperada nueva propuesta de ciencia ficción de Capcom, cuyo lanzamiento se pospuso ya varias veces, presentó un nuevo adelanto en el que promete un lanzamiento en 2026.

También se anunció que Astro Bot (de Team Asobi), ganador del premio al mejor juego del año en la última edición de los Game Awards, lanzará cinco nuevos niveles gratuitos el próximo 10 de julio.

Y Square Enix anunció el lanzamiento de una versión remasterizada del clásico de rol y estrategia Final Fantasy Tactics, publicado originalmente en la PlayStation original en 1997, que llegará el 30 de septiembre.