Bailarinas paraguayas se destacan en la segunda edición del festival internacional de Danza en México

El evento se llevó a cabo en el estadio de lucha libre Arena Naucalpan, en Naucalpan de Juárez, México. El pasado 4 de este mes, Benítez Centurión e Irrazabal Alvarenga participaron en la competencia Internacional de Danza Folklórica, donde Paraguay obtuvo el segundo puesto gracias a sus interpretaciones de La Galopera y la Danza de las Botellas.

Uruguay alcanzó el primer lugar con la pareja integrada por Javier Peluffo y Vanina Rojas, quienes demostraron destreza y solvencia en folklore típico, tango y milonga; mientras que Chile obtuvo el tercer puesto.

Lea más: Entre telares y tradición: las manos que sostienen la economía y la cultura en Carapeguá

La gira internacional, dedicada al folklore, se desarrolló del 28 de octubre al 12 de noviembre, reuniendo a delegaciones de 10 países: Chile, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Serbia, España, Honduras, Colombia y México. Las danzarinas recorrieron diversos puntos del país anfitrión con presentaciones especiales en las festividades del Día de Muertos en Ciudad de México, San Luis y Tierra Blanca (Guanajuato); Polotitlán, Naucalpan y Valle de Bravo (Estado de México); además de Morelia y Zacapu (Michoacán).

Lea más: Carapeguá busca declarar la técnica ancestral de “cuatro lisos” como Patrimonio Cultural Inmaterial

El 30 de octubre, participaron del Festival de las Almas, uno de los eventos más representativos del Día de Muertos, donde nuevamente conquistaron al público en escenarios culturales internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 5 de noviembre, la delegación tuvo también una presentación en el Museo de las Culturas del Mundo, en Ciudad de México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este festival, que celebra su segunda edición, continúa consolidándose como un espacio de encuentro cultural y de proyección artística internacional.

Los organizadores ya anunciaron la próxima edición, prevista para 2026, prometiendo una experiencia aún más enriquecedora para los países participantes.