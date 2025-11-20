Nacionales
20 de noviembre de 2025 - 21:45

Entre telares y tradición: las manos que sostienen la economía y la cultura en Carapeguá

El artesano Genaro Figueredo y la tejedora Dania Sosa exhiben una colcha de hilo bordada.
CARAPEGUÁ, departamento de Paraguarí. Conocido como la “Capital del Poyvi”, este municipio se afianza como un referente nacional de la producción textil artesanal. Las técnicas ancestrales, transmitidas de generación en generación, no solo preservan un valioso patrimonio cultural, sino que también sostienen la economía local, donde los artesanos tejen sus sueños en telares y trabajos manuales.

Por Emilce Ramírez

En ese contexto de fortalecimiento cultural y productivo, el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) reconoció la relevancia de este legado cultural de las artesanías y declaró como patrimonio emblemáticas técnicas de trabajo textil manual desarrolladas en este distrito.

La artesana Mirtha Orihuela explicó que Carapeguá cuenta con una amplia variedad de telares verticales, horizontales y mejorados, utilizados para la confección de frazadas, ponchos, colchas, cubrecamas y hamacas, hechas en el telar de cuatro lisos. Su taller, donde elabora los artículos, se ubica en la compañía Espartillar, a cinco kilómetros del casco urbano.

Las artesanas Mirta Orihuela y Licia Medina muestras artículos elaborados en telares de cuatro lisos.
Por otra parte, el artesano Genaro Figueredo destacó que las técnicas locales no pueden replicarse en otra parte del país, debido a que el conocimiento es profundamente comunitario. Explicó que el proceso artesanal —que incluye teñido, secado, preparación de hilos, montaje de telares, tejido y bordado— se aprende trabajando.

Carmen Segovia tejiendo una colcha de hilo.
Figueredo indicó que sus principales clientes son macateros, quienes recorren el país vendiendo los productos, y los comercios del casco urbano. Valoró que la artesanía sea una fuente constante de ingresos para quienes desean dedicarse al rubro.

La artesanía de Carapeguá que mueve la economía local.
Producción para fin de año

Los artesanos de Carapeguá ya preparan sus productos para Navidad, Año Nuevo y la temporada de vacaciones. Manteles de lienzo, aho po’i con encaje ju, tapetes, camineros, abanicos, bolsones, porta tereré, colchas, hamacas, almohadones y chales se ofrecen a precios accesibles.

Variedad de artículos hechos en encaje ju.
En la mayoría de las compañías se encuentra un telar o artesanos preparando la diversidad de artículos artesanales.

Los visitantes pueden adquirir artesanía hecha en hilo y poyvi en los comercios instalados sobre la ruta PY01 y también en el taller artesanal ubicado en el kilómetro 88, en el barrio San Vicente, con la familia Figueredo-Velázquez.

Abanicos hechos con tejidos de encaje ju.
Además, se dispone de exposiciones permanentes instaladas en la compañía Cerrito, a la vera del acceso Carapeguá–Nueva Italia. Los precios son accesibles..

Patrimonio cultural local

La confección de frazadas de trapo de la compañía Potrero fue reconocida mediante la Resolución Municipal Nº 227/2024, destacándose su valor cultural y comunitario, donde también se producen tapetes, porta tereré y otros artículos. Asimismo, dicha técnica artesanal fue declarada de interés cultural nacional, según resolución N° 650/2023 de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El cliente Oscar Páez muestra con orgullo la colcha de trapo adquirida a la artesana Catalina Marín.
El 22 de octubre de 2025, el IPA emitió dos nuevas resoluciones: la 461/2025, que declara la técnica de la faja paraguaya de Carapeguá como emblemática; y la Nº 462/2025, que reconoce el valor de la técnica de cuatro lisos, originaria de la compañía Espartillar, por su complejidad y aporte a la identidad textil nacional.

La técnica de la faja paraguaya de Carapeguá fue declarada emblemática por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).
Asimismo, por resolución Nº 462/2025, que reconoce el valor de la técnica de cuatro lisos, originaria de la compañía Espartillar, por su complejidad y aporte a la identidad textil nacional.

La artesana Mirta Orihuela confecciona con el telar de cuatro lisos.
A nivel municipal, la kyha (hamaca), el encaje jú, el tejido poyvi y la faja fueron declarados “Patrimonio Cultural Inmaterial de Carapeguá” por la Ordenanza Nº 05/2023. La “Frazada de Trapo”, propia de Potrero, obtuvo un reconocimiento similar mediante la Ordenanza Nº 04/2023.

La hamaca forma parte de la identidad cultural de Carapeguá.
La hamaca forma parte de la identidad cultural de Carapeguá.

Finalmente, la propulsora cultural local, Jéssica María Cabello, comentó que la frazada de trapo (tejido poyvi con tela) está en proceso de prepostulación a la categoría de buenas prácticas de la Unesco. Se está luchando para que el próximo año Paraguay postule por primera vez en esa categoría artesanal.

La colcha de trapo, cuyas técnicas también fueron declaradas Patrimonio Cultural Intangible.
