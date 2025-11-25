El fenómeno “Nadie dice Nada” desembarca en Paraguay

El programa “Nadie dice Nada”, uno de los más vistos de Luzu TV, llega a Paraguay para encontrarse con su público local. El viernes 5 de diciembre, el equipo realizará una edición especial desde Paseo La Galería, donde un grupo de fans podrán asistir y seguir el programa en vivo. La transmisión se emitirá por el canal de Luzu TV en YouTube, de 10:30 a 12:30.

Nicolás Occhiato, junto a Flor Jazmín Peña, Moni Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal, llegarán a Asunción para compartir con la audiencia paraguaya y llevar parte de la experiencia del streaming más visto de Argentina.

Además, el grupo anunció una segunda presentación: el sábado 6 de diciembre ofrecerán un show teatral en el Banco Central del Paraguay (BCP), una propuesta de humor que ya presentaron en su gira por Argentina y Uruguay.

El fenómeno “Nadie dice Nada”

“Nadie dice Nada” se consolidó como un programa pionero del streaming argentino. Nació en 2020, cuando Nicolás Occhiato lanzó Luzu TV desde su casa en plena pandemia. Lo que comenzó como un proyecto independiente se transformó en el canal líder del país, con una comunidad masiva y en crecimiento constante.

Hoy, Luzu TV encabeza el ranking del streaming argentino con una grilla variada, orientada a distintos públicos y estilos. Sus transmisiones en vivo alcanzan hasta 250.000 espectadores simultáneos y sus contenidos suman millones de reproducciones on demand.