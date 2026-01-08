Familiares revelan el estado de salud actual de Quemil Yambay

Familiares del reconocido artista paraguayo Quemil Yambay confirmaron que este está internado en un centro médico de Asunción. Según señalaron, volvió a sufrir hace pocos días un accidente cerebrovascular y su cuadro es delicado.
Los allegados piden que se eleven oraciones por su salud.
A través de sus redes sociales, su familia desmintió el pasado 6 de enero su fallecimiento. “Está con pronóstico reservado y sigue luchando por su vida. Agradecemos sus oraciones y pedimos respeto e intimidad para la familia", indicaron en un breve comunicado.
Larga trayectoria y muchos reconocimientos
Yambay tuvo más de 50 años de carrera musical, ganó numerosos premios y diplomas. Durante muchos años y pese a la pérdida de su visión, divirtió a familias de todo el país y el mundo.
Nació el 10 de marzo de 1938 en Tupaora, Santa Elena, departamento de Cordillera.
En el 2017, fue condecorado días atrás por el Senado, considerado “reliquia viviente” de la cultura nacional. Sin embargo, en los últimos años tuvo que depender de la solidaridad para que su familia pueda sobrellevar los costosos tratamientos médicos. En varias ocasiones, artistas realizaron actividades para ayudarlo.