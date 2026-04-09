Las megaestrellas de BTS inician gira mundial con el fandom extasiado

El grupo surcoreano sale al mundo respaldado por el éxito de su nuevo álbum en las listas mundiales y su gigantesco concierto de regreso en el corazón de Seúl.

Con 85 actuaciones programadas en 34 ciudades de todo el mundo, la expectación es tal que los analistas se han aventurado a estimar que podría incluso superar en ingresos al reciente “Eras Tour” de Taylor Swift.

Suga, V, Jin, RM, Jungkook, J-Hope y Jimin, los apodados “reyes” del pop coreano, pasarán por Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica, con shows en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.

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¡Empezó!

El primer show de la gira “¡empezó!”, dijo hoy a la AFP un responsable de HYBE, la discográfica del grupo.

Los fans se concentraron en Goyang, a unos 16 km al noroeste de Seúl, que engalanó para la ocasión varios de sus sitios emblemáticos, como el Parque del Lago Ilsan, con iluminación del color púrpura emblemático de BTS.

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Los asistentes, muchos de ellos vestidos de morado, hicieron fila delante del estadio pese a la lluvia.

¿Qué dice el fandom?

“Creo que fue el boleto más difícil que haya tenido nunca. Incluso en Corea, con un internet rápido, yo estaba en el puesto 80.000 de la fila” , contó a la AFP Evelyn Soto Villarreal, una mexicana de 27 años que reside en Busan.

“La lluvia no va a pararnos” , dijo Czarina Marushka Geronimo, de 33 años. “Volamos desde Filipinas solo para ver el concierto, estamos muy nerviosos”.

Detrás del dominio continuo de BTS se encuentra la fuerza de ARMY, ampliamente reconocida como una de las comunidades de fans más organizadas del mundo.

Alcance global

Una multitud que daba cuenta del alcance global de los surcoreanos: entre los que esperaban se oían conversaciones en inglés, español, chino y japonés.

Considerada a menudo como la mayor banda masculina del mundo, BTS se reunió al completo en marzo pasado sobre el escenario por primera vez luego de una pausa de casi cuatro años, para que sus siete miembros cumplieran el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Su concierto de regreso desde la plaza Gwanghwamun, frente al histórico palacio de Gyeongbokgung de Seúl, congregó a unos 100.000 fans, según su sello discográfico.

Su transmisión en Netflix atrajo a 18,4 millones de espectadores en todo el planeta, informó el gigante del streaming.

Nuevo álbum

Su nuevo álbum “ARIRANG” fue presentado la víspera de su recital en Seúl como un reflejo de la identidad coreana de la banda. Toma su nombre de una canción folclórica tradicional que evoca la nostalgia y la separación, y es considerada como el himno nacional oficioso del país asiático.

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En esta industria altamente competitiva, muchos grupos de k-pop han tenido que poner fin a su carrera tras el servicio militar, una situación de la que BTS parece haberse librado.

El grupo se convirtió recientemente en el primero del género en encabezar la lista semanal estadounidense Billboard 200 durante dos semanas consecutivas con su nuevo trabajo discográfico.

Sus temas también han alcanzado los primeros puestos en varios listados de Spotify, entre ellos el escalafón diario de las 200 canciones más escuchadas en “streaming” en todo el mundo en la plataforma.