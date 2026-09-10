Arte y memoria: teatro sobre el “Ciclón de Encarnación” en cartelera

En el marco de la conmemoración del centenario de la tragedia del “Ciclón de Encarnación”, desde este sábado 12 de setiembre inicia una muestra teatral. Las siguientes funciones serán los sábados 19 y 26 de setiembre.

La propuesta de Reviro Producciones trata de tres microobras que describen el impacto de la catástrofe.

Las obras son “La última tarde”, que muestra cómo vivió una familia el momento previo; “Nadie responde”, que retrata el momento de la tormenta; “Las sillas vacías”, que refleja el después de la tormenta y el encuentro con los fallecidos.

Fueron escritas y serán dirigidas por Juan Méndez, con la asistencia técnica de Guadalupe Vera.

La presentación se desarrollará en el Centro Municipal de Artes (Cema), con un costo de G. 70.000. Las anticipadas tienen un costo promocional de 2 x 100.000 guaraníes.

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La mayor tragedia natural del país

El 20 de septiembre se conmemora el centenario de la tragedia natural que causó más muertes en el Paraguay. Aunque popularmente se lo llame “Ciclón”, científicamente se trató de un tornado de categoría F4.

Se estima que hubo entre 300 y 400 fallecidos, 500 viviendas destruidas y cerca de 1.000 heridos.

El temporal devastó por completo la villa baja de la ciudad de Encarnación. Durante la noche, el padre José Kreusser y Jorge Memmel se aventuraron sobre el Paraná para pedir auxilio a la ciudad de Posadas.

En conmemoración, las calles principales del microcentro de la ciudad llevan sus nombres; ambas son paralelas y conectan con la avenida Costanera, límite con el río Paraná.