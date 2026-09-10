Ypacaraí: el tradicional Festival Nacional de Danzas se realizará esta noche

El Festival Nacional de Danzas se desarrollará desde las 18:00 en el Centro Municipal de Eventos de Ypacaraí. Será un espacio dedicado a la danza, el arte y la identidad cultural del país, interpretado por talentosos bailarines de diferentes departamentos del país en presentaciones grupales y solistas.

En esta edición, el festival tendrá como protagonista especial a la profesora Sonia Gennaro, quien será homenajeada por su extensa trayectoria, dedicación y contribución al desarrollo y promoción de la danza.

El encuentro busca también generar un espacio para que los distintos grupos y artistas puedan compartir su talento y mantener vivas las expresiones culturales que forman parte de la identidad paraguaya.

La jornada promete una verdadera fiesta, con la participación de decenas de bailarines en un ambiente pensado para disfrutar de las tradiciones y reconocer a quienes trabajan por preservar y transmitir la cultura a través del arte.

Lea más: Desfile estudiantil llena de color los festejos por los 139 años de Ypacaraí

Gran Noche Internacional rendirá homenaje a Flaminio Arzamendia

La edición 54 del Festival del Lago Ypacaraí vivirá este sábado 12 de septiembre el espectáculo más esperado con la realización de la Gran Noche Internacional, que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en el Centro Municipal de Eventos de Ypacaraí, a partir de las 18:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La apertura estará a cargo de la Obertura, seguida por la presentación de la Orquesta Municipal de Ypacaraí, que dará inicio a una noche cargada de emociones.

También formarán parte del espectáculo los ganadores de la Noche de Aficionados, que se llevará a cabo el 11 de septiembre y que es un espacio que año tras año impulsa y destaca el talento de nuevos artistas.

La presencia internacional en el Festival del Lago Ypacaraí 2026 será a través de la argentinidad folclórica con un repertorio de chacareras, taquiraris, zambas y carnavalitos interpretados por el Grupo 40 Grados, desde el Chaco argentino.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje póstumo a Flaminio Arzamendia, figura que dejó una importante huella en la historia del festival y en la promoción de la cultura paraguaya.

Lea más: Con orgullo y raíces: jóvenes apuestan por la música paraguaya