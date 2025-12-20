Con orgullo y raíces: jóvenes apuestan por la música paraguaya

Una de esas voces es Luján Estigarribia, oriunda de Piribebuy, quien con orgullo representa a su ciudad en cada festival. Para la joven artista, subir a un escenario significa mucho más que cantar: es llevar consigo la cultura, la música y el sentir de su gente.

“Es un honor gigante representar a mi ciudad. Me llena de energía y me motiva a seguir, porque siento que estoy haciendo algo por mi tierra”, expresó.

Luján observa con entusiasmo el crecimiento de la música paraguaya, destacando el surgimiento de nuevos talentos y la expansión del arte nacional más allá de las fronteras. Sin embargo, también menciona la falta de un mayor apoyo estatal, resaltando la necesidad de más recursos, espacios, becas y acompañamiento para fortalecer la cultura.

Actualmente, es intérprete de cinco canciones inéditas: Mi querido Piribebuy, Hombre de virtudes, Pacto celestial, Designio y Paraguay tierra prometida, todas escritas por Alcides Fariña.

El grupo Tercera Capital, también de Piribebuy, se consolida como un referente del folklore paraguayo. Actualmente, está conformado por Alcides Cañete, Jesús Ramírez, Antonio Espínola, Marcelo Paredes, José María Agüero y Hernán Ramírez.

El grupo señala que la música paraguaya atraviesa un momento especial, con una generación que apuesta a la disciplina, la formación y la profesionalización.

El 2025 fue un año de grandes logros para Tercera Capital: fueron reconocidos como Artistas Cordilleranos Destacados, representaron nuevamente a Paraguay en el Colombia Music Fest, tras haber ganado los premios a Mejor Canción y Artista Más Popular en la edición anterior, lanzaron su primera guarania inédita Che Paraguay Poty, dedicada a la mujer paraguaya, y confirmaron su participación en eventos de gran impacto como el Festival del Poncho Para’i para el 2026, año en que celebrarán sus 10 años de trayectoria y proyectan una gira especial denominada Década Tour 2026.

A esta movida juvenil se suma la trayectoria del grupo Richer Palma, oriundo de Itauguá, que con más de 20 años de carrera continúa siendo un referente del folklore paraguayo y una inspiración para las nuevas generaciones. Recientemente, lanzaron junto a Karai Tereré el single “Mix Navidad en 6x8”, una propuesta que busca acompañar a las familias durante las fiestas, manteniendo la esencia del folklore con una sonoridad actual.

Además, presentaron una emotiva reinterpretación de un tema dedicado a Pa’i Pérez, sacerdote salesiano y capellán durante la Guerra del Chaco, acercando su legado a las nuevas generaciones.

Integrado por Carlos, Jorge y Ernesto Richer, el grupo ha recorrido importantes escenarios y recibido reconocimientos como el galardón Recuerdos de Ypacaraí y los Premios República Laureado.

De cara al 2026, Richer Palma apuesta a nuevos lanzamientos y colaboraciones con renombrados artistas, reafirmando que la perseverancia es clave para sostener y enaltecer la música paraguaya.

Otro de los grupos que se destaca es Alma Guaraní de Piribebuy, compuesto por los jóvenes Juan David Escobar Ñamandu y Lucas Daniel Paredes Aquino, quienes se consagraron en enero de 2025 ganadores del Festival del Poncho Para’i de 60 Listas.

Para ellos, representar la tradición local es motivo de orgullo y observan con optimismo el creciente interés de la juventud por la música paraguaya. Consideran que, si bien el apoyo estatal es importante, los artistas también deben ser protagonistas de su propio camino.

Otra artista que resalta es Chabely Fretes, oriunda de Eusebio Ayala, quien sigue dejando su huella en la música nacional e internacional.

Desde temprana edad mostró su talento y pasión por el canto, participando en eventos como el Festival Intercolegial de Mayo.

A lo largo de su carrera, fue vocalista de grupos reconocidos como Voces de América y Los Soles de Carapeguá, hasta formar su propio conjunto, con el que continúa promoviendo la música paraguaya.

Uno de sus logros más recientes fue ser elegida Artista Popular en el Festival Internacional Colombia Music Fest 2025, donde representó a Paraguay y llevó la música y la cultura nacional más allá de sus fronteras.

La música crece y se proyecta

Estas jóvenes voces y grupos musicales demuestran que la música paraguaya no solo sobrevive, sino que se renueva, crece y se proyecta al mundo, llevando consigo la identidad, la historia y el orgullo de todo un pueblo.

Con ellos se puede ver que la juventud está interesada en la cultura paraguaya y que aún hay esperanza de fomentar la tradición e instalarla de forma permanente en las nuevas generaciones.

