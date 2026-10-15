Festival de la Raza: dos noches con artistas nacionales e internacionales

El Festival de la Raza 2026 se celebrará en dos jornadas, luego de que la Comisión Organizadora anunciara la ampliación de su programación con una gran fiesta de clausura prevista para el domingo 1 de noviembre, en el Club Cerro Corá de Villarrica, departamento de Guairá.

La tradicional Noche Gigante se mantiene para este sábado 17 de octubre, mientras que la segunda fecha reunirá a nuevas figuras de la música nacional e internacional. La decisión amplía la propuesta artística de la edición número 43 del evento, considerado uno de los principales encuentros culturales de la ciudad.

La organización comunicó que la iniciativa permitirá disfrutar de dos jornadas musicales con una sola entrada, aunque estableció condiciones específicas para acceder al beneficio. Según el anuncio difundido, las entradas adquiridas hasta el jueves 15 de octubre al mediodía serán válidas para ambas fechas.

Quienes ya compraron sus localidades también podrán utilizarlas en las dos jornadas, de acuerdo con el comunicado de la organización. Para consultas sobre entradas y reservas, se habilitaron los canales oficiales de venta e información del festival.

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Mientras se acerca la primera fecha, la Comisión Organizadora avanza con los trabajos de montaje de la estructura del escenario en el Club Cerro Corá. Según los anuncios difundidos, los preparativos apuntan a recibir al público con una infraestructura adecuada para el espectáculo.

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Dos noches con diferentes propuestas musicales

La primera jornada, denominada Noche Gigante, tendrá lugar el sábado 17 de octubre y contará con una cartelera que combina agrupaciones nacionales, artistas locales y representantes de la música regional.

Entre los principales números anunciados figuran Grupo Generación, Kchiporros y Tierra Adentro, además de Grupo Oasis, Los Merry, Rolandito Cristaldo, Grupo Renacer y Andariega Band.

La programación también incluye al Ensamble Amigos del Arpa, Iván Acosta y su Grupo, elencos de danza, los ganadores del Pre-Festival y el DJ Mauri, con una propuesta que busca reunir distintos estilos musicales y expresiones artísticas.

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La gran clausura del domingo 1 de noviembre tendrá como principales atractivos a Los Nocheros y Bersuit Vergarabat, dos agrupaciones argentinas que encabezan la programación internacional de esta edición.

La segunda noche también contará con las actuaciones del Trío San Valentín junto a Panchi Duarte, Ricardo Flecha, Supernova y Norton 52, además de elencos de danza y la Gran Comilona a beneficio de la sala de terapia intensiva del Hospital Regional de Villarrica.

Uno de los anuncios destacados para la clausura es el lanzamiento oficial de la canción “A mi suelo guaireño”, interpretada por Grupo Generación y Bersuit Vergarabat. La propuesta busca sumar un componente de identidad local a la programación artística del festival.