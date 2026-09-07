Bersuit Vergarabat y Los Nocheros encabezan la grilla del Festival de la Raza en Villarrica.

Villarrica volverá a convertirse en escenario de una de las principales celebraciones artísticas y culturales de la región con la realización de la edición 43ª del Festival de la Raza, que este año prepara una programación con artistas de distintos géneros y generaciones.

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La gran noche está marcada para el próximo 10 de octubre en las instalaciones del Club Cerro Corá, donde se espera una importante concurrencia de público de Villarrica, otros puntos del país y visitantes del extranjero.

Entre las principales figuras anunciadas se encuentran la reconocida banda argentina Bersuit Vergarabat y el tradicional grupo folclórico argentino Los Nocheros, quienes tendrán a su cargo algunos de los momentos estelares de la jornada.

La cartelera también incluye a destacados exponentes de la música paraguaya, entre ellos Tierra Adentro y Kchiporros, además del Grupo Generación.

La propuesta artística se completa con Los Merrys Makers, Grupo Oasis, Trío San Valentín, Rolandito Cristaldo, Andariega Band e Iván Acosta y su Grupo.

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El talento local también tendrá un espacio destacado durante la jornada, con la participación de los Elencos Municipales de Danza y el Ensamble Amigos del Arpa.

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A la programación se sumarán los artistas y elencos ganadores del Prefestival, quienes tendrán la oportunidad de presentarse ante el público durante la gran noche, además de la participación del DJ Mauri.

Una edición del Festival de la Raza con fines solidarios

Además de la propuesta artística, el Festival de la Raza tendrá un componente solidario. Parte de los beneficios estará destinada a apoyar la Sala de Terapia del Hospital Regional de Villarrica y las Salas de Arte de la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

De esta manera, la organización pretende combinar el entretenimiento y la promoción cultural con el apoyo a sectores que requieren recursos para continuar desarrollando sus actividades.

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Entradas para el Festival de la Raza: precios y sectores

Las entradas para la edición 2026 ya se encuentran disponibles mediante la modalidad de “hot tickets”, con una primera tanda de localidades habilitada y stock limitado.

El acceso a Zona General tendrá un costo de G. 40.000, mientras que el sector Lounge tendrá un precio de G. 80.000.Para quienes prefieran mayor comodidad, las Butacas Gold tendrán un valor de G. 100.000, en tanto que las Butacas Premium costarán G. 140.000.

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Vivex o de forma presencial en la boletería del Teatro Municipal de Villarrica.

También se encuentra habilitada la reserva de mesas para quienes quieran participar de la denominada “Noche Gigante” con una ubicación preferencial. Las reservas pueden realizarse mediante WhatsApp al número 0984-965817.