Nacionales
08 de octubre de 2026 a la - 15:49

Festival de la Raza se posterga por pronóstico de tormentas

Músicos de Los Nocheros en el escenario, con gafas de sol y micrófonos, recreando una atmósfera de concierto musical.
El grupo Los Nocheros se encuentra en la grilla internacional de artistas para la edición 2026 del Festival de la Raza.Gentileza

La Noche Gigante del Festival de la Raza 2026 fue reprogramada para el sábado 17 de octubre debido al pronóstico de tormentas. La organización confirmó que las entradas adquiridas mantienen su validez para la nueva fecha y que se mantiene la cartelera anunciada.

Por Siro Benítez
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Multitudinaria edición 42° del Festival de la Raza.
Multitudinaria edición 42° del Festival de la Raza. Archivo ABC.

La Noche Gigante de la edición 43 del Festival de la Raza fue reprogramada para el próximo sábado 17 de octubre, debido al pronóstico de tormentas previsto para este fin de semana. El espectáculo, que debía realizarse este sábado 10 en el Club Cerro Corá de Villarrica, contará con la misma cartelera anunciada y las entradas adquiridas seguirán siendo válidas.

La Comisión Organizadora del Festival de la Raza comunicó este jueves la decisión de postergar el evento, argumentando que se busca priorizar la seguridad y el bienestar de los asistentes, artistas y colaboradores.

“Ante las condiciones climáticas previstas y priorizando la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, artistas y colaboradores, la Comisión Organizadora se ve en la necesidad de reprogramar la Noche Gigante”, señala el comunicado difundido por la organización.

La nueva fecha establecida es el sábado 17 de octubre de 2026, manteniéndose como escenario el Club Cerro Corá de Villarrica.

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La organización explicó que la decisión apunta a garantizar que el espectáculo se desarrolle en condiciones adecuadas y pidió a quienes ya adquirieron sus localidades conservarlas, debido a que serán válidas para la nueva fecha. También anunciaron que próximamente comunicarán, a través de sus redes sociales, mayores detalles relacionados con las entradas y otros aspectos de la reprogramación.

Kchiporros actuará esta noche en la cancha Universo, así como Oasis, de Villarrica; Los Peñeros, Carluchín y su Grupo Sintonía, entre otros.
Kchiporros actuará en el Festival de la Raza 2026, que se reprogramó para el 17 de octubre.

La edición 2026 corresponde a la 43ª edición del tradicional Festival de la Raza, una de las principales celebraciones culturales de Villarrica. La Noche Gigante fue anunciada con una cartelera que combina artistas nacionales, locales e internacionales.

Entre los principales atractivos se encuentran las agrupaciones argentinas Bersuit Vergarabat y Los Nocheros, que encabezan la programación internacional del festival.

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La cartelera también incluye a Tierra Adentro, Kchiporros y Grupo Generación, además de Grupo Oasis, Trío San Valentín, Los Merrys Makers, Rolandito Cristaldo, Andariega Band e Iván Acosta y su Grupo.

A estos artistas se sumarán los Elencos Municipales de Danza, el Ensamble Amigos del Arpa, los ganadores del Prefestival y el DJ Mauri. La organización había previsto que la Noche Gigante comenzara a las 19:00.

La programación de este año comenzó en septiembre con diferentes actividades culturales, entre ellas las noches de poesía, teatro, coros y danza, además de la tradicional elección de las soberanas culturales del festival.