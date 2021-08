Artistas visuales serán embajadores del Paraguay en Expo de Dubái

Como un reconocimiento a la trayectoria y a la calidad de sus obras, la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) otorgó a Koki Ruiz, Carlo Spatuza y Félix Toranzos las licencias de la Marca País, atendiendo a que los mismos presentarán obras especialmente creadas para el pabellón de Paraguay en la exposición universal de Dubái.

“La marca país constituye la entrega de un derecho a utilizar la marca Paraguay para lograr así una identificación entre el país y la calidad de los avances que se producen y de los logros de diversas personas que realizan actividades en diferentes ámbitos”, explicó la embajadora Stefanía Laterza, directora nacional de REDIEX. Artistas, deportistas, empresas, científicos y otros forman parte de la lista de embajadores ya designados por la institución, entre ellos la ceramista Julia Isídrez, quien también presentará sus obras en Dubai.

El potencial de Paraguay

Laterza detalló que aún se ha dado a conocer muy poco de lo que será la participación de Paraguay en dicha exposición universal, señalando que se trata de un gran compromiso para el que se están articulando esfuerzos desde distintas instituciones. “Es un compromiso país, mostrar lo que el Paraguay es, el potencial que tiene el país y todo lo que se está haciendo a nivel interno para poder salir adelante y contribuir al progreso.

El Abog. José Agüero, comisario del pabellón de Paraguay en la Expo Dubái, detalló que nuestro país volverá a estar presente en este tipo de eventos luego de una larga ausencia. “Es una exposición universal que se va a llevar a cabo, por primera vez en la región de Oriente Medio, y que va a arrancar el 1 de octubre de este año y va hasta el 31 de marzo de 2022″, explicó.

Añadió que el pabellón de Paraguay va a estar operativo y abierto a visitantes de todo el mundo y será un edificio de 213 m2, con un área de exposición bastante amplia. La expectativa de visitantes del evento es de 25 millones de personas. En dicho espacio, según detalló Agüero, se buscará narrar la historia de Paraguay, destacándolo como un país conectado por agua.

Recordó además que la Torre Eiffel, un ícono de Europa, se construyó para una de las primeras exposiciones universales, la Expo París en 1989. “Fue la primera en la que Paraguay tuvo una presencia activa, en un contexto de la posguerra contra la Triple Alianza. Desde entonces, desde el siglo XIX hasta ahora se realizan las exposiciones universales con una frecuencia de cada cinco años, con una duración de seis meses. Participan países, organizaciones internacionales, y la temática es universal. No es una feria comercial, no es una feria de turismo, no es una exposición artística, es todo. Abarca todas las áreas del conocimiento y del progreso humano”, agregó.

En cuanto a la propuesta artística del pabellón de Paraguay, Agüero detalló que Koki Ruíz realizará un mural de unos 17 metros de ancho, cuyo diseño se definirá a partir de un viaje que realizará el artista el próximo 14 de agosto a dicha ciudad.

“Félix Toranzos tiene una intervención artística que va a ser una evocación del Cerro Koi y Carlo Spatuzza va a tener dos intervenciones artísticas. Por un lado, una que se va a lanzar el 1 de noviembre que va a ser alegórica a la Navidad que va a estar exhibida durante dos meses, un pesebre en varias dimensiones; y luego paisajes de agua, evocando la temática del pabellón”, comentó.

También se exhibirán telares de artesanas y comunidades indígenas, gestionados a través del Instituto Paraguayo de Artesanía. Igualmente prevén contar con números de danza y música a lo largo de los seis meses de la exposición.

Spatuzza recordó a sus maestros Livio Abramo y Edith Jiménez, señalando que al igual que sus maestros esta participación en Dubái dejará una marca en su carrera. “Yo veo casi todo como un grabado siempre, me parece que existe una matriz, esa matriz se imprime y se multiplica”, expresó,

“Es un compromiso para nosotros llevar la Marca País, el espíritu del interior del país, de los 30 años aprendidos en Tañarandy A partir de la religiosidad popular como herramienta de trabajo, aprendimos un trabajo colectivo con la gente. Hemos logrado bastante en todo este tiempo y esperemos que esté representado eso en Dubái”, expresó Koki Ruiz, al agradecer el reconocimiento.

“Una gran oportunidad”

Por su parte, Toranzos sostuvo que para los artistas “es bueno que el país te esté realmente llevando la espalda”. “Nosotros siempre llevamos la imagen del país a dónde nos vamos, solamente que a veces están y no están”, añadió el artista en alusión al respaldo institucional. “Para mí es una gran oportunidad, para Carlo y para Koki, representar a nuestro país con dignidad. Esta elección que hicieron hacia nosotros nos enorgullece como trabajadores del arte de siempre”, acotó.

El Ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, destacó el talento existente en Paraguay señalando que “está ahí emergiendo cada vez con mayor creatividad, con capacidad de innovación”. También felicitó y agradeció a los artistas seleccionados, señalando que “ya son embajadores desde hace mucho tiempo”.

“Son embajadores de hecho, que se ganaron con su labor, con su capacidad, con su creatividad, con su innovación, con su arte, con su inspiración. Ellos se ganaron con todo eso la Marca País”, acotó. Añadió que “Paraguay va a salir ganando muy lejos” con el talento y el trabajo de Ruíz, Toranzos y Spatuzza.

