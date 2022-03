Colección del Museo Británico inspira a artistas chaqueños

Miriam Rudolph, el colectivo indígena “Artes vivas” y Lanto’oy’ Unruh fueron los elegidos por el Centro Latinoamericano del Museo Británico (SDCELAR) para formar parte de una serie de charlas en línea, en las que mostrarán sus nuevos trabajos. El pasado jueves fue el primer encuentro con Rudolph y hoy a las 13:00 será el turno del colectivo artístico integrado por Osvaldo Pitoe, Jorge Carema, Efacio Álvarez, Marcos Ortiz, Esteban Klassen y Clemente Juliuz (+).

El próximo miércoles 6 de abril, a las 13:00, será el turno del artista enlhet Lanto’oy’ Unruh. Todas las actividades se realizan a través de la plataforma Zoom, con acceso libre y gratuito.

Según detallaron desde el Museo Británico, la colección cuenta con elaborados cinturones de cuentas, flechas de caza, calabazas delicadamente grabadas y coloridos tocados de plumas, entre otros objetos. Los mismos fueron recopilados por los misioneros anglicanos Wilfrid Barbrooke Grubb y Seymour Hawtrey a principios del siglo XX. Barbrooke estableció varias estaciones misioneras en todo el Chaco y en su libro “Un pueblo desconocido en una tierra desconocía”, describió sus encuentros y experiencias con los Enxet, y sus esfuerzos por cambiar su forma de vida.

“Procesos similares de colonización y cristianización”

Hoy los Enxet luchan por la restitución de sus tierras, sus modos de vida y autonomía. El museo destacó que ninguno de los participantes de este proyecto es descendiente de los grupos Enxet de las estaciones misioneras anglicanas, pero todos los participantes indígenas “han experimentado procesos similares de colonización y cristianización, comparten historias y recuerdos similares”.

Los responsables del proyecto detallaron además que cada artista interactuó de forma diferente con la colección según sus intereses, trayectoria e historia. Cada uno gozó de una plena libertad a la hora de trabajar, añadieron.

Por ejemplo, Osvaldo Pitoe se enfocó en un grupo de pipas para hablar del rol del chamán a través de cada una de sus ilustraciones. “Veo a veces cómo la gente lleva un pariente enfermo al chamán. El chamán y sus compañeros se sientan a su lado. Uno solo no tiene suficiente fuerza para enfrentar lo que causa la enfermedad, tienen que colaborar entre varios. Los chamanes no fuman de balde, están fumando la pipa de tabaco para iniciar la curación. Cuando están fumando, pueden ver lo que es mal, lo que hace daño, lo que enferma a una persona. A los misioneros y a los pastores no les gustan los chamanes y lo que hacen para curar, dicen que no tienen fe en Dios”, detalló el artista.

Arte con perspectiva indígena

En cuanto a la selección de los artistas, desde el SDCELAR afirmaron que la selección de los artistas tuvo que ver con la perspectiva indígena y con cómo su arte se relaciona con el despojo de los territorios y las complejidades actuales que la constante colonización ha causado en las comunidades. Miriam Rudolph, que proviene de una comunidad menonita, a su vez realiza una reflexión crítica desde su mirada como hija de colonizadores.

Laura Osorio Sunnuck, jefa del SDCELAR, señaló además a ABC la importancia del arte para abordar y generar conversación acerca de estos procesos de colonización. “Las artes creativas tienen la capacidad de expresar el conocimiento indígena y la colonialidad a una amplia audiencia. El arte realizado por nuestros colaboradores indígenas autodidactas en el Chaco demuestra y critica los impactos sociales, personales y ambientales de la colonización y el misionalismo, mientras que a la vez expresa la resiliencia y la belleza de las formas de vida que continúan existiendo en sus comunidades”, concluyó.

Para acceder a la charla de esta tarde se puede utilizar el siguiente enlace, mientras que para la charla del próximo miércoles se puede utilizar este link.