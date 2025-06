Zeta Yeyati expone hoy su “obra rockera”

Zeta Yeyati desarrolló una importante carrera como músico, siendo parte de agrupaciones como La Mississippi Blues Band y Babel Orkesta. Pero, desde hace algunos años se dedica completamente a las artes visuales y a trabajar con elementos de descarte.

Sin embargo, la música sigue muy presente en su obra a la que califica de “rockera”. “Más allá de que me guste jugar con el color, tengo como la habilitación de ser un músico de rock, para ser un descarado. Mi trabajo es bien atrevido”, expresó el artista.

Tras haber visitado nuestro país en su faceta musical, ahora apunta a darse a conocer en la escena local con “Magia Ñembo’e”, la exposición que comparte junto a Ofelia Fisman, en la sede de la Embajada Argentina.

La muestra, que cuenta con la curaduría de Melania Sneider Ojeda, fue inaugurada anoche y podrá ser visitada solamente por hoy.

El artista experimenta con diferentes técnicas como el esgrafíado, el stencil, frottage, collage e incorpora objetos a sus ensambles.

No obstante, señaló que si bien busca transmitir el espíritu rebelde y desenfadado del rock en sus obras, a la hora de trabajar opta por escuchar jazz o música clásica.

“Trabajo mucho en silencio. Me siento muy bien trabajando y sería como una especie de meditación activa. Encuentro muy placentero el volcar el color, hacer texturas, encontré como un viaje muy interesante”, detalló.

En cuanto a la exposición, Zeta Yeyati señaló que será una propuesta inmersiva. “Es como una experiencia. La idea es que vean una producción diferente, que nos mostremos en las mejores condiciones posibles”, comentó.

Encuentro con estudiantes

El artista, que ha realizado diversas exposiciones en Argentina, además de participar en ferias de arte en Catar y México; también compartirá hoy una jornada con los alumnos de la Escuela República Argentina. En la misma ejecutará el saxofón para adentrarse luego en el plano de las artes visuales, según comentó.

Al utilizar materiales de descarte en sus obras, Zeta Yeyati también apunta a hablar de “la sobrevida de los objetos y la importancia de reciclar desde un lugar poético, esperanzador, optimista, lúdico y alegre”. “Para mí el arte tiene que ser todas esas características. No me gusta el arte solemne, no me gusta el arte serio. Para serio ya está la vida”, concluyó.