El arte femenino invita a dialogar con la memoria urbana en el Espacio Cultural Staudt

Con obras en diversos formatos y técnicas, la muestra “Arte femenino en diálogo con la memoria urbana” será habilitada este viernes 15 de agosto a las 19:00, en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 c/ Mcal. Estigarribia). La exposición es organizada por el colectivo de mujeres artistas Sinergia, en el marco de la conmemoración de la fundación de Asunción.

A través de sus pinturas originales y ediciones impresas firmadas, Norma Annicchiarico, Osvaldina Servián, Gloria Valle y Carla Ascarza proponen formas de recorrer, habitar y reinterpretar la ciudad desde la sensibilidad y la fuerza expresiva de lo femenino.

Norma Annicchiarico evoca paisajes y memorias, rindiendo homenaje a la tierra y a los ritmos cotidianos que define nuestro entorno. En tanto, Gloria Valle retrata escenas de mujeres mayores en barrios suburbanos, rescatando gestos y saberes que resisten al paso del tiempo.

La propuesta de Osvaldina Servián fusiona la geometría y la tradición para convertir danzas, músicas y objetos populares en símbolos de identidad cultural; y Carla Ascarza presenta personajes que emergen del día a día con una carga simbólica y social que interpela y conmueve.

La exposición, que estará habilitada hasta el próximo 30 de agosto, estará acompañada por varias actividades paralelas.

Este sábado a las 16:00, en el marco del Día del Niño, se realizará “Cuenta cuadros”. En este encuentro, las artistas compartirán las historias de cómo surgieron sus obras y, al final, crearán con los participantes una obra colectiva que se sumará a la muestra.

El miércoles 20 a las 18:30 se hará un encuentro con la ilustradora Regi Rivas, del colectivo Robusta; mientras que el jueves 21 a las 10:00 habrá un conversatorio con estudiantes del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA).

Finalmente, el sábado 23 a las 18:00 habrá una charla abierta sobre el grabado con el artista Ordúval Zarratea.

“Abstractos”en el WTC

“Abstractos” es la nueva muestra que se inaugura hoy en la planta baja de las torres 3 y 4 del World Trade Center (Avda. Aviadores del Chaco). El acto, exclusivo para invitados, será a las 19:30.

La muestra, que podrá visitarse desde mañana y hasta el 31 de agosto, reúne 22 obras de mediano y gran formato que permitirán disfrutar de un recorrido visual lleno de formas y colores.

En esta exposición, coordinada por Horacio Guimaraens, se podrán encontrar los trabajos de Ana González, Ana Acosta, Carolina Berni, María Luisa Picasso, Maritza Salinas, Gloria Crespo, Lele, Tamy Rai, Romy Nunes.

También se expondrán las obras de Verónica Fernández, Xenia Szwako y Ximena Scura.