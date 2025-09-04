Miguel Fernández reúne sus pinturas en la muestra “Mi primera vez”

Miguel Fernández presentará este viernes 5 su primera exposición individual de pinturas, denominada “Mi primera vez”. Será en la nueva galería Mas Decor (Malutín 610) y el acto inaugural está previsto para las 19:30.
Obras de estilo cubista presentará el artista plástico, actor y comunicador, a partir de la exploración de diferentes técnicas y formatos a lo largo de su vida.
“Hoy en día, incorporo nuevas tecnologías y perspectivas que enriquecen mis creaciones, llevándolas a un nivel infinito, entre un lienzo y un textil con diseños para damas”, explicó.
Fernández ha realizado cursos de dibujo y pintura, especializándose en la pintura acrílica, además de resina epoxi y sublimación.
“Soy un artista independiente, en gran parte autodidacta, pero siempre con referencias a estudios que han nutrido mi formación”, agregó.
Sostuvo que actualmente se dedica a “obras emblemáticas que reflejan la esencia del cubismo y a una búsqueda de nuevos significados a través de la forma y el color, incorporando técnicas actuales para el arte a una zona más popular y asequible al pueblo”.
El artista ha sido parte de exposiciones realizadas en la Plaza Carlos Antonio López, la Plaza Uruguaya, la Plaza de Armas y también en la ciudad de Paraguarí.