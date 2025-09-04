Artes Plásticas

Miguel Fernández reúne sus pinturas en la muestra “Mi primera vez”

El artista, actor y comunicador Miguel Fernández presentará desde este viernes 5 de septiembre sus pinturas en la muestra “Mi primera vez”. Las obras, de estilo cubista, se presentarán en la nueva galería Mas Decor.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 17:03
Una de las obras realizadas por Miguel Fernández que se podrán encontrar en esta exposición individual.
Miguel Fernández presentará este viernes 5 su primera exposición individual de pinturas, denominada “Mi primera vez”. Será en la nueva galería Mas Decor (Malutín 610) y el acto inaugural está previsto para las 19:30.

Obras de estilo cubista presentará el artista plástico, actor y comunicador, a partir de la exploración de diferentes técnicas y formatos a lo largo de su vida.

“Hoy en día, incorporo nuevas tecnologías y perspectivas que enriquecen mis creaciones, llevándolas a un nivel infinito, entre un lienzo y un textil con diseños para damas”, explicó.

Fernández ha realizado cursos de dibujo y pintura, especializándose en la pintura acrílica, además de resina epoxi y sublimación.

“Soy un artista independiente, en gran parte autodidacta, pero siempre con referencias a estudios que han nutrido mi formación”, agregó.

Otro de los cuadros que serán parte de la muestra "Mi primera vez", de Miguel Fernández.
Sostuvo que actualmente se dedica a “obras emblemáticas que reflejan la esencia del cubismo y a una búsqueda de nuevos significados a través de la forma y el color, incorporando técnicas actuales para el arte a una zona más popular y asequible al pueblo”.

El artista ha sido parte de exposiciones realizadas en la Plaza Carlos Antonio López, la Plaza Uruguaya, la Plaza de Armas y también en la ciudad de Paraguarí.

